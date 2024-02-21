Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлена регистрация на международный конкурс "Baku Open Dance Championship 2024", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана. Финал пройдет 10 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, сообщили Trend Life организаторы.

"На конкурс поступают заявки не только из Баку и регионов страны, но и из разных стран. В частности, из Беларуси уже зарегистрировано более 100 участников. Важность этого конкурса, который успешно проводится уже 11 лет, заключается в том, что наряду с развитием танцевального искусства, молодежь может эффективно проводить досуг и раскрывать свои таланты. Мы думаем, что наша поддержка будет способствовать самосовершенствованию молодежи, формированию чувства здоровой конкуренции и уверенности в себе, социализации. Следует также добавить, что нашим участникам и гостям будут даны мастер-классы по национальным танцам Азербайджана. Наша главная цель - пропаганда народных танцев и национальных особенностей искусства", - отметил руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов.

”Танец - это вид искусства, который несет в себе богатую историю. Очень важно ее сохранить, развить. По этой причине мы также уделяем ему особое место в наших проектах. Желаю успехов всем участникам конкурса", - сказал председатель СМА Закир Алиев.

На конкурсе участники будут разделены по соответствующим возрастным группам - 3-6, 7-10, 11-15, 16-25, 25+ лет. Жанры - фольклорный этнический, фольклорный стилизованный, фольклорное шоу, танец народов мира, хип-хоп шоу, акробатический танец, showdance, bollywood, belly dance, классический индийский танец, cheer dance, классические виды танца. Участие - соло, дуэты, малые и большие группы, ансамбль и большой ансамбль. Победители будут объявлены в соответствии с критериями оценки в уставе. Жюри состоит из заслуженных деятелей искусства и народных артистов страны. Регистрация на конкурс продлится до 17:00 6 марта. Телефон для справок: +99450-250-22-93.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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