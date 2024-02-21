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Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)

Культура Материалы 21 февраля 2024 18:46 (UTC +04:00)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - Объявлена регистрация на международный конкурс "Baku Open Dance Championship 2024", организованный Союзом молодежи Азербайджана и Ассоциацией танца Азербайджана. Финал пройдет 10 марта в Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова, сообщили Trend Life организаторы.

"На конкурс поступают заявки не только из Баку и регионов страны, но и из разных стран. В частности, из Беларуси уже зарегистрировано более 100 участников. Важность этого конкурса, который успешно проводится уже 11 лет, заключается в том, что наряду с развитием танцевального искусства, молодежь может эффективно проводить досуг и раскрывать свои таланты. Мы думаем, что наша поддержка будет способствовать самосовершенствованию молодежи, формированию чувства здоровой конкуренции и уверенности в себе, социализации. Следует также добавить, что нашим участникам и гостям будут даны мастер-классы по национальным танцам Азербайджана. Наша главная цель - пропаганда народных танцев и национальных особенностей искусства", - отметил руководитель проекта, президент АТА Азиз Азизов.

”Танец - это вид искусства, который несет в себе богатую историю. Очень важно ее сохранить, развить. По этой причине мы также уделяем ему особое место в наших проектах. Желаю успехов всем участникам конкурса", - сказал председатель СМА Закир Алиев.

На конкурсе участники будут разделены по соответствующим возрастным группам - 3-6, 7-10, 11-15, 16-25, 25+ лет. Жанры - фольклорный этнический, фольклорный стилизованный, фольклорное шоу, танец народов мира, хип-хоп шоу, акробатический танец, showdance, bollywood, belly dance, классический индийский танец, cheer dance, классические виды танца. Участие - соло, дуэты, малые и большие группы, ансамбль и большой ансамбль. Победители будут объявлены в соответствии с критериями оценки в уставе. Жюри состоит из заслуженных деятелей искусства и народных артистов страны. Регистрация на конкурс продлится до 17:00 6 марта. Телефон для справок: +99450-250-22-93.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
Объявлена регистрация на международный конкурс Baku Open Dance Championship 2024 (ФОТО)
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