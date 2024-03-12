Азербайджан представлен на международной книжной ярмарке в Лондоне (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан представлен на Лондонской международной книжной ярмарке, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Лондонская книжная ярмарка, являющаяся одной из крупнейших в мире, начала свою работу 12 марта. Страна представлена на ярмарке при организации министерства культуры и при поддержке посольства Азербайджана в Великобритании.

В мероприятии принимают участие ответственные сотрудники министерства культуры Азербайджана, генеральный директор ООО "Təhsil" Турал Ахундов и руководитель издательства "Everest" Рамиль Рзазаде.

В день открытия ярмарки делегация министерства культуры Азербайджана приняла участие в ряде мероприятий. Также азербайджанские издатели проводят встречи и устанавливают деловые связи с целью представить свою продукцию более широкой аудитории.

Участникам и посетителям ярмарки предоставляется обширная информация об истории, культуре, литературе, книжном искусстве Азербайджана, о городе Шуша, который был объявлен "Культурной столицей исламского мира" на 2024 год.

Лондонская международная книжная ярмарка продлится до 14 марта.

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