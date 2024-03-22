Мугам и газель в представлении мастера Агиля Меликова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Международный центр мугама в рамках нового проекта "Азербайджанский мугам" начал презентацию вечеров "Лекции по мугаму", сообщает Trend Life.

В литературно-художественном вечере, представленном под руководством ханенде, заслуженного деятеля искусств, педагога Агиля Меликова в формате концерта мугама, прозвучал мугам "Раст", проведена познавательная беседа об исполнительских особенностях.

Раст - один из мугамов, который входит в состав основных 12 мугамов ближневосточных народов и один из семи основных ладов в азербайджанской музыке. В переводе означает - правильный, верный, прямой. Является одной из самых распространённых форм мугама. В средневековой музыке "Раст" считается основой первого и всех других мугамов. По этой причине его называют "матерью мугамов". В своём труде "Основы азербайджанской народной музыки" Узеир Гаджибейли даёт образную характеристику каждого лада. "По характеру своему (эстетико-психологического порядка) Раст вызывает чувство мужества, смелости и бодрости". На основе мугама "Раст" было написано множество произведений азербайджанских композиторов.

Состоялись выступления, посвященные художественно-эстетической, лирико-эмоциональной взаимосвязи мугама и газели (классический жанр восточной поэзии), художественному содержанию, образности газелей, их влиянию на музыку мугама. Выступили солисты МЦМ Мамед Наджафов, Гусейн Меликов и победитель телеконкурса "Мугам" Ряван Гачаев в сопровождении инструментального ансамбля под управлением тариста Ровшана Гурбанова. На вечере было рассказано о значении жанра газели в мугамном исполнительстве, представлены мугамные дестгяхи и теснифы.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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