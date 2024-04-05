Спектакль азербайджанского театра открыл международный фестиваль в России (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра с большим успехом выступил на ХХVI Международном фестивале русских театров "Встречи в России", который в этом году посвящен 225-летию со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Фестиваль проходит в театре-фестивале "Балтийский дом" в Санкт-Петербурге (Россия), при участии коллективов из России, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и других стран.

Международный фестиваль проходит под девизом "Пушкин навсегда", в связи с чем большинство спектаклей, демонстрируемых на нем, посвящены русскому поэту основаны на его прозе, поэзии, литературе.

Фестиваль открыл коллектив Азербайджанского государственного академического русского драматического театра со спектаклем "Капитанская дочка" в постановке петербургского режиссера Игоря Коняева.

Постановка спектакля осуществлена в рамках международного проекта "Петербургские театральные мастерские" совместно Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья и Театром-фестивалем "Балтийский дом". Премьера спектакля в Баку состоялась в июне 2023 года.

"Капитанская дочка" - историческая повесть Александра Пушкина, действие которой происходит во время восстания Емельяна Пугачева в период властвования Екатерины II. Тема чести и долга проходит красной строкой через произведение.

Показ спектакля на открытии фестиваля вызвал большой интерес публики, выступление азербайджанских актеров было встречено бурными аплодисментами, и нашло множество положительных отзывов.

Отметим, что до открытия фестиваля была проведена пресс-конференция, в которой приняли участие руководитель фестиваля, генеральный директор Театра-фестиваля "Балтийский дом" Сергей Шуб, директор Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, заслуженный работник культуры Азербайджана Адалет Гаджиев, а также руководители других театров, участвующих в фестивале.

В ходе пресс-конференции Адалет Гаджиев упомянул, что азербайджанские актеры с огромным удовольствием работали с Игорем Коняевым.

"Спектакль "Капитанская дочка" собирает у нас в театре полные залы", - подчеркнул Адалет Гаджиев.

"Встречи в России" - масштабный ежегодный фестиваль, объединяющий русскоязычные театры из разных стран. В 2024 году он проходит по 9 апреля.

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