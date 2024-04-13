Он меняет голос как костюмы… В Баку прошел концерт уникального вокалиста Ильхама Назарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Говорят, что "он меняет голос как костюмы", и с этим трудно не согласиться. Заслуженный артист Ильхам Назаров, обладающий диапазоном голоса в 5 октав - первый азербайджанский контртенор, обладатель уникального голоса, диапазон которого позволяет ему исполнять партии баса, баритона, а также контральто, меццо-сопрано и сопрано. Он выступал на оперных и концертных сценах более чем 60 стран мира. Солист Азербайджанской государственной академической филармонии им. М.Магомаева и Государственного академического театра оперы и балета, создавший наибольшее число образов (более 50) на азербайджанской и мировой оперных сценах, старший преподаватель Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению. О жизни и творчестве певца вышла книга "Ильхам Назаров: голос без границ…".

Концерт был организован совместно Бакинской музыкальной академией имени Узеира Гаджибейли и Русским домом в Баку. На открытии руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирек Зиннуров и ведущая и куратор проекта, доктор философии по искусствоведению, старший преподаватель БМА Алёна Инякина отметили творчество Ильхама Назарова в развитии культуры.

Ильхам Назаров выступил вместе со своими воспитанниками, представив широкую палитру ярких музыкальных образов, прозвучали шедевры мировой оперной и камерно-вокальной классики разных исторических этапов и художественных стилей: от раннего барокко до современности. Молодые музыканты представили зрителям настоящие театральные сценки, вовлекающие слушателей в мир большого искусства.

Торжественный вечер завершился совместным исполнением наставника Ильхама Назарова и его воспитанников легендарной песни Муслима Магомаева "Азербайджан" под бурные аплодисменты зрителей.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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