В Гяндже представлена концертная программа из песен Эльзы Ибрагимовой (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова представлена концертная программа из песен известного композитора, народной артистки Азербайджана и Дагестана Эльзы Ибрагимовой (1938-2012 годы), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В сопровождении эстрадного ансамбля филармонии выступили заслуженный работник культуры Мехпара Джафарова, заслуженная артистка Кямаля Тагизаде, солисты Самир Мамедов, Ровшан Мамедов, Рустам Джафаров, Али Мамедов, Руслан Нагдалиев, Ягуб Ягубзаде, Хаял Алиев, Васиф Байрамов. Были представлены композиции “Bakının işıqları”, “Sən yadıma düşəndə”, “Mən sənin yanına qışda gələrdim”, “Bu bağçadan keçmişəm”, “Gedək üzü küləyə”, “Gəl barışaq”, “Mehribanım”, “Daha məndə dözüm yox”, “Təki sən səslə məni”, “Ötən günlərimi qaytaraydılar”, “Gecələr bulaq başı”, “Sənin gözlərin”, “Sən mənim səsimi eşidəcəksən”.

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Эльза Ибрагимова родилась 10 января 1938 года в Гаджигабуле. Выпускница музыкального училища имени Асафа Зейналлы и композиторского факультета Азербайджанской государственной консерватории (сейчас Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли).

Ее произведения исполняли известные певцы: Шовкет Алекперова, Флора Керимова, Ильхама Гулиева, Акиф Исламзаде, Ислам Рзаев, Эльмира Рагимова и многие другие. О ее творчестве очень высоко отзывались композиторы Тихон Хренников, Георгий Свиридов, Отар Тактакишвили, Джовдет Гаджиев, Ариф Меликов, Мурад Кажлаев, Гара Гараев.

Эльзой Ибрагимовой также были созданы цикл классических произведений, симфоническая поэма, оратория, вокально-инструментальные и камерные композиции, музыка к различным спектаклям. В ряду известных музыкальных сочинений выделяются оперы "Афет" (автор либретто - Гусейн Джавид) и "Горящие колыбели" (автор либретто - Рамиз Гейдар), в которой отображена боль карабахской трагедии. Композитором также была написана музыка к гимну азербайджанских нефтяников к 130-летию национальной нефтяной отрасли.

Эльза Ибрагимова скончалась 11 февраля 2012 года.

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