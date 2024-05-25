В Гяндже завершился проект "Наша музыкальная идентичность", посвященный Ашугу Шамширу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке министерства культуры и Союза ашугов Азербайджана провела заключительный вечер проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz), посвященный творчеству видного представителя азербайджанского ашугского искусства XX века, заслуженного деятеля искусств, искусного исполнителя народных мелодий и эпосов Ашуга Шамшира, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта был проведен вечер эпоса с выступлением Ашуга Эльбруса и Ашуга Шохрата, а также конференция с участием заслуженного деятеля науки, председателя Союза ашугов Азербайджана Магеррама Гасымлы, председателя Гянджабасарского филиала Союза ашугов Эльбруса Гусейнова, ашугов Гюндуза Азимова, Вугара Гурбанова и Анара Абдуллаева.

На заключительном вечере внук Ашуга Шамшира Джавид Гурбанов высоко оценил реализацию проекта в деле сохранения и пропаганды национального наследия и культуры, выразив признательность организаторам.

В концертной программе выступили заслуженные работники культуры Фатулла Алиев, Ахлиман Аллахвердиев, Ильгар Ахмедов, Адалят Далидаглы, Ибадат Аллахвердиев, а также Шохрат Керимов, Эльбрус Гусейнов, Афган Мамедов, Низами Ширинов, Яшар Аббасов, Анар Абдуллаев, Мирали Мехтиев, Вугар Гурбанов, Фираддин Мехтиев, Салех Тагиев, Зульфугар Исмайлов.

Ашуг Шамшир (Шамшир Гурбан оглу Годжаев, 1893-1980) родился в селе Демирчидам Кяльбаджарского района. Его отец – Ашуг Гурбан был знатоком азербайджанской лирики и дружил с известным мастером слова Ашугом Алескером. Именно он одобрил первые поэтические искания молодого ашуга, который вскоре проявил себя как талантливый ашугский поэт, возвысился до уровня Деде (Мастер), внеся большой вклад в развитие ашуг-озанского искусства.

Многие стихотворения поэта, построенные в виде диалога между возлюбленными, являются лучшими образцами любовной лирики азербайджанской литературы. Им создан ряд произведений на фольклорные сюжеты, в которых он призывает людей к просвещению. В его стихотворениях описан удивительный мир родной природы, в котором люди, животные, растения, предметы окружающего мира представлены в живой гармонии с мирозданием. Ашуг Шамшир мастерски исполнял ашугские напевы, создал свою школу, воспитал более 40 известных ашугов. Творчество Ашуга Шамшира высоко ценили выдающиеся азербайджанские литературоведы, поэты, писатели.

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