В Баку прошел концерт, посвященный творчеству Бюльбюля (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - При совместной организации Мемориального дома-музея Бюльбюля и Вокальной школы Бюльбюля, созданной заслуженным артистом Азербайджана Рамилем Гасымовым, состоялся концерт, посвященный 127-летию со дня рождения основоположника азербайджанского профессионального вокального искусства, одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, композитора и педагога, народного артиста Азербайджана и СССР Бюльбюля (Муртуза Мешади Рза оглу Мамедов, 22.06.1897-26.09.1961), сообщает Trend Life.

На открытии директор музея Фяргана Джаббарова рассказала о жизни и творчестве Бюльбюля, внесшего огромный вклад в развитие национальной культуры. За редкий музыкальный дар его еще в детстве прозвали "Бюльбюль" (в переводе с азербайджанского - соловей), что стало его сценическим псевдонимом. Детство и юность Бюльбюля прошли в Шуше, атмосфера этого города, пронизанная поэзией и мугамом, послужила плодотворной основой для его творчества. Сила его таланта, неповторимость заключались в широком диапазоне голоса, четкой художественной дикции и высокой сценической культуре. Репертуар Бюльбюля был невероятно насыщен и богат. Исполняя классические произведения на нескольких языках, Бюльбюль уделял большое внимание азербайджанскому языку. Он был также выдающимся педагогом, передававшим свой опыт и секреты искусства талантливой молодежи. Его творчество и деятельность оказали большое влияние на вокальное искусство всего Востока, став прекрасным примером для наших современных исполнителей.

Рамиль Гасымов отметил, что с именем гениального Бюльбюля связано формирование и широкое распространение классических вокальных традиций в Азербайджане, и созданное учебное заведение основано именно на национальных вокальных традициях, унаследованных от великого Мастера. Рамиль Гасымов подчеркнул, что гордится тем, что является продолжателем школы Бюльбюля и учебное заведение будет сохранять и передавать традиции Мастера будущим поколениям.

Во время концерта студенты Вокальной школы Бюльбюля исполнили классические произведения мировых и азербайджанских композиторов.

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