В Азербайджанском русском драмтеатре состоится премьера комедии "Женитьба Белугина"

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре состоится премьера спектакля комедии "Женитьба Белугина", сообщает Trend Life.

Спектакль "Женитьба Белугина" – это остроумная комедия, написанная А. Н. Островским в соавторстве с Н. Я. Соловьевым.

Сюжет пьесы вращается вокруг купеческого мезальянса, который становится ареной столкновения любви и расчёта. В центре внимания – неожиданный союз купца Белугина и обедневшей дворянки Елены Карминой. Каждый из героев вступает в эту историю со своими намерениями, сталкиваясь с вопросами о доверии, искренности и истинных мотивах. Спектакль поднимает актуальные вопросы: что важнее - чувства или прагматизм? Сможет ли любовь преодолеть корысть и холодный расчет, чтобы обрести настоящее счастье?

Комедия в 2-х действиях "Женитьба Белугина" - совместный проект Министерства культуры Азербайджана с Министерством культуры России и АНО "Русские сезоны", направленный на популяризацию русской культуры за рубежом.

Режиссеры-постановщики – главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский и народный артист Фуад Османов, художник постановщик - заслуженный работник культуры Александр Федоров, инсценировка и музыкальное оформление - заслуженный работник культуры Владимир Неверов, художник по костюмам - заслуженный работник культуры Ольга Аббасова, художник по свету - Николай Рудычев, хореограф-постановщик - народный артист Фуад Османов, видеоряд - Джавид Имамвердиев, ассистент режиссера - Ланита Афонина, редактор - Милена Назарова.

В спектакле играют – народные артисты Фуад Османов и Наталья Шаровская, заслуженная артистка Мелек Абасзаде, актеры Руфат Алиев, Сабина Асим, Тамерлан Абдуллаев, Рашад Алияров, Диляра Назарова, Рустам Керимов, Надир Абдурагимбеков, Джохар Абдуллаев.

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