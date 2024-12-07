Инара Бабаева выступила с концертом в честь 100-летия Соны Аслановой – презентована книга (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт солистки Государственного академического театра оперы и балета, преподавателя Национальной консерватории, лауреата международных конкурсов, заслуженной артистки Азербайджана Инары Бабаевой "Nəsildən nəsilə ötürülən iz", посвященный 100-летию Мастера сцены Соны Аслановой, сообщает Trend Life.

Выступление прошло в сопровождении пианистки, заслуженной артистки Зульфии Садыговой. В рамках мероприятия состоялась презентация и автограф-сессия книги Инары Бабаевой "Сона Асланова -100".

"С детства была влюблена в творчество Соны Аслановой, которая как вокалистка оставила неизгладимый след в национальном искусстве и как актриса в кинематографе. Ее творчество входит в Золотой фонд национальной культуры. На концерте я исполню произведения из репертуара Соны Аслановой, которые 60 лет не были представлены на национальной сцене, среди которых "Qara gözlər" и "Çiçək" Агабаджи Рзаевой, "Quşçuğaz" Солтана Гаджибекова, "Tellər oynadı" Гамбара Гусейнли. Особо отмечу и произведение "Sual" Асафа Зейналлы, которое до сих пор исполняли только мужчины. Будут также представлены произведения зарубежных классиков. В книгу вошли важные вехи из творчества Соны Аслановой, партитуры исполняемых ею произведений. Особое место уделено доселе малоизвестным фактам. Например, ее отец был репрессирован и ее матери одной пришлось поднимать восьмерых детей. В эти годы Соне Аслановой пришлось работать в различных местах – на чайной фабрике, курсах рисования, экскурсоводом в музее и т.д., стараясь помогать большой семье", – рассказала Trend Life перед выступлением Инара Бабаева.

Концерт Инары Бабаевой прошел под овации зрителей, которые одаривали ее цветами и аплодисментами. Племянник Соны Аслановой – Лятиф от имени семьи выразил Инаре Бабаевой искреннюю признательность за проведение вечера и презентацию книги.

Профессор Азербайджанской национальной консерватории Кямаля Гуламова рассказала о творчестве Инары Бабаевой и большом вкладе Соны Аслановой в развитие и пропаганду национальной музыки.

Сона Асланова родилась 4 октября 1924 года в Баку. Выпускница Азербайджанской государственной консерватории имени Узеира Гаджибекова, где позже стала профессором и преподавала оперное пение. Известна как первая исполнительница произведения Сеида Рустамова "Сурайя", принесшего ей творческий успех. Активно гастролировала по республикам СССР и странам ближнего зарубежья. Работала с такими выдающимися исполнителями, как Бюльбюль и Рашид Бейбутов. Среди её известных ролей Нигяр из "Кёроглу", Ася из "Аршин мал алан", Асли из "Асли и Керем", Гюльназ из "О олмасын, бу олсун" – все произведения Узеира Гаджибекова, который называл ее голос "чарующим сердца". Снялась в около двадцати фильмах, среди которых "Bizim Сəbiş müəllim", "Görüş", "Telefonçu qız", "Bizim küçə", "O qızı tapın", "Gün keçdi", "Əhməd haradadır" и т.д. Одной из ярких ролей стал образ Гюльчохры в фильме "Аршин мал алан". С 1994 года вместе с семьей проживала в США. Скончалась 9 марта 2011 года в Лос-Анджелесе.

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