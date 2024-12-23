IV Фестиваль вокалистов Азербайджана – яркие события праздника классического искусства (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - С 20 по 24 декабря проходит IV Фестиваль вокалистов Азербайджана, организованный при поддержке министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и Вокальной школы Бюльбюля, сообщает Trend Life.

Открытие состоялось в Азербайджанской национальной консерватории, где был представлен концерт преподавателей и студентов "Наследие Бюльбюля" и проведен научный семинар "Азербайджанский национальный вокал". В Фонде Бюльбюля прошел концерт учащихся Вокальной школы Бюльбюля и концерт памяти народного артиста Шахлара Гулиева с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова состоялся концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в сопровождении камерного ансамбля филармонии под управлением народного артиста Рафаэля Байрамова. В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева прошел "Вечер камерной музыки" с участием Азербайджанского государственного камерного оркестра под управлением народного артиста, дирижера Фахреддина Керимова.

Сегодня в конференц-концертном салоне имени Фикрета Амирова будет представлена программа "Новые произведения" – новые песни и романсы композиторов, а в Фонде Бюльбюля состоится концерт "Арии и романсы русских композиторов" с участием солистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Завтра, 24 декабря, в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля с участием солистов, оркестра, хора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Дирижер – народный артист Джаваншир Джафаров, хормейстер – заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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