Очередным гостем проекта "Друг мастера" станет хореограф Руфат Халилзаде

БАКУ /Trend Life/ - Научно-методическим и квалификационным центром культуры (MEMIM) министерства культуры Азербайджана при поддержке Азербайджанской государственной детской филармонии и Центральной школы искусств имени Гара Гараева, в рамках проекта "Друг мастера" 11 февраля состоится художественный вечер и встреча с руководителем Азербайджанского государственного ансамбля танца, народным артистом, балетмейстером Руфатом Халилзаде, сообщили Trend Life в пресс-службе MEMIM.

На встрече, которая пройдет в Азербайджанской государственной детской филармонии, будут обсуждаться история и развитие хореографии и национального танцевального исполнительства, сохранение национальных традиций и ценностей в современный период, подходы к новым тенденциям и стили преподавания хореографии. Будут представлены композиции в исполнении различных танцевальных коллективов.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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