В Азербайджане проводится конкурс на создание кинообраза современных женщин (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе кинематографистов Азербайджана прошло начальное интенсивное обучение "Алфавит сценариста", организованное для желающих принять участие в конкурсе полнометражных художественных сценариев "Я женщина", сообщает Trend Life. Мероприятие проведено под менторством кинорежиссёра, сценариста и продюсера Олега Сафаралиева.

Союз кинематографистов Азербайджана объявляет конкурс сценариев полнометражных фильмов "Я – женщина", сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

Цель конкурса "Я – женщина" - создание в отечественном кино ярких кинообразов современных женщин. Конкурс проводится без жанровых и тематических ограничений. Среди условий конкурса - главным героем сценария должна быть женщина, события должны происходить в наше время (1990-2024 гг.), масштаб сценария должен предполагать хронометраж продолжительностью в 52 минуты и т.д.

Сценарии должны быть представлены в СКА до 15 апреля 2025 года.

Имена победителей будут объявлены 2 августа 2025 года.

Победители будут награждены дипломами и денежными призами (I, II, III места, денежные призы - 5000 AZN, 3500 AZN, 2500 AZN).

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