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Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)

Культура Материалы 13 марта 2025 17:49 (UTC +04:00)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фото: Союз театральных деятелей Азербайджана

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошел фестиваль творческих лабораторий, действующих при Союзе театральных деятелей Азербайджана (СТДА), под названием "BAXIŞ-5" (Смотр), сообщает Trend Life.

На протяжении нескольких дней на Малой и Большой сценах Союза театральных деятелей Азербайджана были представлены спектакли. Председатель СТДА, народный артист Гаджи Исмаилов и заместитель председателя, народный артист Азад Шукюров на протяжении этих дней давали свои наставления. Было отмечено, что главная цель фестиваля - вдохновить представителей молодежи на новые творческие поиски, продемонстрировать знания и способности молодых театральных талантов, которые на протяжении нескольких месяцев занимались в лаборатории, активизировать творческие процессы в театральном пространстве.

Были представлены спектакли режиссеров – Мухаммеда Вердиева "Kişi və Qadın" (Мужчина и Женщина) по произведению Али Амирли, Ибрагима Наджафова "Bir, iki, bizimki..." (Раз, два, наша взяла…) по произведению Кямала Абдуллы, Орхана Муртузова "Bir evlənmə təklifi" (Руководство для желающих жениться) по произведению Антона Чехова, Анара Атакишиева "Моцарт и Сальери" по произведению Александра Пушкина.

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Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
Фестиваль творческих лабораторий "BAXIŞ-5" в Баку - молодежное вдохновение (ФОТО)
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