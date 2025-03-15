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Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)

Культура Материалы 15 марта 2025 17:28 (UTC +04:00)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Доме-музее Узеира Гаджибейли прошел вечер, посвященный 115-летию создания оперетты "Не та, так эта" (O olmasın, bu olsun), известной также под названием "Мешади Ибад" (Məşədi İbad, по имени главного героя комедии). Мероприятие было приурочено к 140-летнему юбилею великого азербайджанского композитора, основоположника современного профессионального музыкального искусства Азербайджана, ученого-музыковеда Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

О жизни и творчестве великого композитора на открытии рассказал директор музея, народный артист Сардар Фараджов. В этом году этот очаг культуры отмечает 50-летний юбилей, было также рассказано о его истории, деятельности, работе по сохранению творческого наследия гениального композитора, вручены благодарности. Заведующая отделом экспозиции и массовой работы Дома-музея Узеира Гаджибейли Вафа Багирзаде, представив подробный анализ драматических и музыкальных особенностей произведения, подчеркнула его особое значение в творчестве композитора. Кинокритик Гаджи Сафаров представил адаптацию произведения к экранизации с историко-художественной точки зрения. Фильм Гусейна Сеидзаде "Не та, так эта", снятый в 1956 году, не только входит в сокровищницу национальной культуры, но и по сей день является одним из самых любимых. Искусствовед Садагат Алиева в докладе "Одежда как важный элемент" рассказала о важности сценической одежды для успеха спектакля, как эти детали помогают зрителю глубже понять историю.

Актеры Азербайджанского государственного академического музыкального театра – заслуженный артист Шовги Гусейнов, Нахида Оруджова и Айдан Гасанова представили сценки из спектакля "Не та, так эта".

"Не та, так эта", или "Мешади Ибад" - музыкальная комедия (оперетта) в четырёх действиях Узеира Гаджибейли, написанная в 1910 году. В ней отражены социально-бытовые отношения в дореволюционном Азербайджане. Это второе произведение композитора в этом жанре. Наряду с его третьей опереттой "Аршин мал алан", комедия "Не та, так эта" также считается национальной классикой. Со дня постановки была с большим успехом представлена не только в Азербайджане, но и представлена на мировых сценах, так же, как и одноименный фильм.

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Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
Баку, спустя 115 лет… Не та, так эта (ФОТО)
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