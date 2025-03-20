Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Культура

Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)

Культура Материалы 20 марта 2025 18:30 (UTC +04:00)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Фото: Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в преддверии праздника Новруз прошел вечер классической музыки, сообщает Trend Life.

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Узеира Мамедова представил произведения мировых классиков Моцарта, Бетховена, Гайдна, отражающие дух весны.

Фото – Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)
Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости