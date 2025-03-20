Классика на праздник Новруз в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в преддверии праздника Новруз прошел вечер классической музыки, сообщает Trend Life.

Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева под управлением дирижера Узеира Мамедова представил произведения мировых классиков Моцарта, Бетховена, Гайдна, отражающие дух весны.

Фото – Кямран Багиров.

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