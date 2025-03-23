Красочные традиции праздника Новруз в Баку с участием талантов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана прошел праздничный концерт Новруза с участием юных талантов Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Trend Life.

В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. А для детей этот праздник особенный – с национальными сладостями (шекербура, пахлава, гогал), с фольклорными персонажами Коса, Кечал и Бахар гызы, обрядами и ритуалами, и, конечно же, каникулами. Например, с древности проводились народные мероприятия - соревнования пехлеванов (борцы, силачи), наездников и поэтов, связывались букеты цветов, которые длинной вереницей разносили по улицам городов и деревень. Такие процессии назывались "бойчичек", т.е. "цветок Новруза". Дети ходили гурьбой от дома к дому, завораживая игрой на музыкальных инструментах: тар, зурна, нагара, свирель.... Хозяева с большой радостью встречали ватагу, брали цветы, целовали детей, желали им удачи, дарили всевозможные подарки. Кстати, обычай подбрасывать к дверям "папаху" появился именно в те времена, только она должна была быть не пустой, а наполненной цветами, т.е. - цветы в обмен на угощения.

В праздничном вечере были представлены национальные песни и танцы, номера с традициями и обычаями праздника Новруз.

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