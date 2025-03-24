Music in the museum – элитарный Баку в классической музыке и картинах (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Картины нередко вдохновляют музыкантов на создание новых произведений и целых концертов. Можно сказать, что из ритма живописи может родиться ритм музыкальный. Например, венгро-немецкий композитор Ференц Лист написал свою симфоническую поэму № 11 "Битва гуннов" по мотивам одноименной картины Вильгельма фон Каульбаха, итальянский композитор Отторино Респиги воплотил в музыке знаменитый триптих своего кумира-земляка Сандро Боттичелли – "Весна", "Рождение Венеры" и "Поклонение волхвов", русский классик Сергей Рахманинов был вдохновлен картиной Арнольда Беклина "Остров мертвых" при создании одноименной симфонической поэмы и т.д.

В рамках проекта "Музыка в музее" , организованного министерством культуры Азербайджана и Национальным музеем искусств, очередной вечер был посвящен оперному искусству, сообщает Trend Life.

Камерный оркестр Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета под управлением главного дирижера театра, заслуженного артиста Эйюба Гулиева представил произведения Себастьяна Баха, Гаэтано Доницетти, Богуслава Мартину и Агшина Ализаде. Выступления сопровождались овациями.

Многие театры еще в эпоху классицизма считали важным и престижным иметь собственные архивы и библиотеки. Они со временем и положили начало первым музеям при театрах, которые в наше время стали не менее знаменитыми, чем театры, при которых создавались. Это неудивительно, ведь подобные места погружают посетителей в иные театральные эпохи, со своей спецификой и неповторимым антуражем. Как и когда в музее звучит классическая музыка…

"Музыка в музее" - цикл мероприятий, спектаклей и концертов, где музыка и художественное слово поданы в музейных интерьерах с участием представителей различных центров культуры. Вечера посвящены важным событиям отечественной истории и культуры, в музыке и изобразительном искусстве. Зрители получают уникальную возможность не только послушать музыку, но и принять участие в тематической экскурсии, которая знакомит с произведениями искусства. В программы входят произведения азербайджанских и мировых классиков, национальная, джазовая и этническая музыка.

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