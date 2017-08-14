Мушвиг Шахвердиев и турецкие звезды в новой комедии, или Большой талант (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярный азербайджанский актер и юморист Мушвиг Шахвердиев и турецкие звезды Уфуг Озкан и Мехтап Байри снимаются в новой комедии "O kuş buraya gelecek" (Эта птица обязательно сюда прилетит) производства турецкой компании Artlemma, сообщили Trend Life в пресс-службе картины.

Мушвиг Шахвердиев отметил, что многое ожидает от главной роли в картине, которая снимается в основном для рынка турецкой киноиндустрии.

"Недавно успешно завершена работа над фильмом "Kəklikotu", премьера запланирована на октябрь этого года. Надеюсь, что наша новая работа, как и предыдущие, понравится зрителям. Отрадно отметить, что сразу же получил приглашение от турецких кинематографистов. Очень интересный сценарий, увлекательные съемки, замечательный состав актеров и творческого коллектива сразу дал возможность почувствовать себя, как говорится, своим среди близких и родных. Единственной трудностью было научиться чисто говорить на турецком языке, так как фильм снимается для рынка турецкой киноиндустрии. Думаю, что работа в этом фильме станет новым этапом в моей творческой жизни и поможет в дальнейшей карьере за рубежом. Так что буду ждать новых предложений от турецких кинематографистов", - отметил Мушвиг Шахвердиев.

Премьера фильма пройдет в Турции и Азербайджане.

Турецкий актер Уфуг Озкан выразил уверенность, что фильм ожидает большой успех.

"Впервые я посетил Азербайджан в 2013 году и с тех пор полюбил эту прекрасную страну и его людей. В те годы был очень популярен сериал "Zengin kız fakir oğlan" с моим участием. Меня встретили здесь с большим уважением и любовью, поэтому выражаю всем искреннюю признательность. Когда меня пригласили на одну из главных ролей и узнал, что в фильме играет Мушвиг, то понял, что фильм ждет несомненный успех. Я знаю, что многие фильмы с участием Мушфига популярны в Азербайджане, а теперь настала пора покорять сердца турецких зрителей. Уверен, что это ему обязательно удастся. Приведу небольшой пример. В первый день, когда мы стали знакомиться со сценарием на турецком языке, Мушвигу мало что мог понять. Но представьте мое удивление, когда через три дня мы увидели совсем другого Мушвига, который как будто с детства говорил на нашем языке. Очень ответственный человек и настоящий профессионал своего дела, большой талант. Не верю, что я также овладел бы азербайджанским языком за столь короткое время. Хотелось бы также отметить режиссёрскую работу Хаяла Асланзаде и всего творческого коллектива, среди которых немало специалистов из Азербайджана. Говорю с полной ответственностью, что фильм обязательно понравится в Турции и Азербайджане, и станет очередным киношедевром наших братских народов. А после презентации этого фильма начнем совместную работу над новой картиной "O kedi buraya gelecek". Нас всех обязательно ждет успех, а зрителей - качественная кинопродукция ", - отметил Уфуг Озкан.

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