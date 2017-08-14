«Дрожь земли»: культовый триллер 90-х перезапустят на ТВ, и снова с Кевином Бейконом!

14 августа 2017 20:02 (UTC+04:00)

Легендарный триллер из 90-х: «Дрожь земли» с Кевином Бейконом снова на ТВ.

Прославившийся почти 30 лет назад мощным научно-фантастическим сериалом «Дрожь земли», телеканал Syfy вновь берется за возрождение легенды. Руководство канала уже заказало первую пилотную серию ТВ-версии. При этом исполнителем главной роли по-прежнему будет Кевин Бейкон.

После таких новостей идея машины времени не кажется настолько фантастической. Кажется, поклонников фильма «Дрожь земли», представленного на https://www.ivi.ru/watch/132435/description, ждут действительно хорошие новости. Спустя 28 лет трэш-проект возвращается на ТВ. Да еще и вместе с Кевином Бейконом!

Создатели ТВ-версии знают, что есть вещи, которые лучше не менять. Помимо актерского состава в этом проекте останется неизменным и беспроигрышная миссия главного персонажа. Смельчаку Кевину, как и тогда в 90-х, предстоит взять на себя миссию супергероя и спасти «малую родину» от вторжения ужасных подземных червей. А в свободное время, в минуты редкого отдыха между подвигами главного героя ждет не менее сложная борьба и с собственными внутренними демонами. В конце концов возраст, алкоголь и спрятанные глубоко в подсознании комплексы забытого кумира не могут пройти без последствий.

Помимо роли главного актера Бейкон берет на себя и работу исполнительного продюсера. О своей мечте вновь воскресить полюбившуюся многим франшизу он говорил в интервью не раз, еще несколько лет назад. Актер признался, что именно главный персонаж этого научно-фантастического трэша стал любимым образом для него. Готовы спорить, что и поклонникам не терпится узнать, где оказался и каким стал отчаянный парень спустя почти 30 лет. Тем более что в мире достаточно опасностей, с которыми кому-то пора разобраться раз и навсегда!

Azernews Newspaper
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