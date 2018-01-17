Итальянские архитекторы предлагают создать в Азербайджане Театр огня и Энергетический музей "Янардаг" (ФОТО)

17 января 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Итальянские архитекторы предлагают создать на территории Государственного историко-культурного и природного заповедника "Янардаг" Театр огня и Энергетический музей, сообщили Trend Life в пресс-службе United Cultures in Baku.

Авторы проекта Лаура Перетти и Сандро Тети предлагают реализовать этот проект с применением высоких технологий и современных разработок вместе с азербайджанскими специалистами.

"Авторы проекта отмечают, что реализация этой идеи станет очередным мостом дружбы между Азербайджаном и Италией, послужит дальнейшему развитию туристической инфраструктуры страны. Об этом древнем уникальном месте Азербайджана писал еще великий итальянский путешественник Марко Поло. Реализация данного проекта также могла бы стать своеобразным символом экономического сотрудничества между странами в рамках грандиозного проекта "Южный газовый коридор", предусматривающего доставку азербайджанского газа в Италию", - говорится в сообщении.

Янардаг (азерб. Yanar Dağ, Горящая гора) - природный вечный огонь, горящий с древнейших времён на склоне холма в Азербайджане. Метровое пламя примерно десяти метров в ширину идёт вверх с гребня Янардаг - известнякового холма, расположенного 27 км к северу от Баку, на Абшеронском полуострове в поселке Мехеммеди у подножия возвышенности. Пламя исходит из отверстий в песчаных формациях у основания уступа ниже склона холма. Возгорание этого огня произошло ещё в древности. С горой Янардаг связано множество легенд. С древних времен в этих местах собирались огнепоклонники из Индии и Ирана. Упоминания о чудо-горе есть даже в записях Марко Поло. Описание языков пламени, исходящих из-под горы Янар-даг, содержится и в книге русского ученого Березина "Путешествие на Абшерон".

(Автор: Вугар Иманов)

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