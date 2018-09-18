Удивительная история Бакинского бульвара в редких фотографиях с 1861 года (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Приморский национальный парк одна из самых главных достопримечательностей столицы Азербайджана, его визитная карточка. Побывать в Баку и не посетить бульвар - немыслимо. В последние несколько лет Бакинский бульвар невероятно разросся, охватив почти всю внутреннюю часть бухты. Его протяженность бульвара до реконструкции составляла 16 километров, а после генеральной реконструкции составляет 25 км. На сегодня это один из самых протяженных и самых красивых приморских парков мира с разветвлённой инфраструктурой, уникальными зелеными насаждениями, аттракционами, ресторанами и кафе, различными развлечениями, спортивными, концертными и торговыми комплексами. В следующем году Бульвар отметит свой 110-летний юбилей.

А главное, Бакинский бульвар - это не только красивый и уютный парк, это наша история, наше настоящее и будущее, то место, где на мгновение стихает шум, где можно почувствовать душу Баку, ощутить его магию, и где к тебе приходит осознание того, почему невозможно не влюбиться в этот город.

Сегодня здесь состоялось открытие экспозиции «История Бакинского бульвара в фотографиях», организованная Управлением Приморского национального бульвара, которая вызвала большой интерес бакинцев и гостей города, сообщает Trend Life.

Проект посвящен 20-летию исторического события, когда распоряжением общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева Приморскому бульвару был придан статус национального парка.

Руководитель аппарата Управления Приморского национального бульвара Эльмир Багиров отметил, что главная цель просветительского проекта – предоставление широкой общественности истории одного из самых излюбленных мест отдыха бакинцев и гостей города. Экспозиция на открытом воздухе за зданием Park Bulvar открыта для всех желающих до 31 марта 2019 года. В будущем управлением будет также реализован ряд проектов, посвященных Бакинскому бульвару.

В экспозиции представлено более ста редких фотографий от 1861 до 1990 года, которые собраны из частных архивов, зарубежных и отечественных архивов и впервые представляются широкой общественности. Фотографии отражают удивительную историю зарождения, строительства и развития Приморского национального парка. Причем, есть фотографии, которые были сняты еще до начала строительства Бакинского бульвара.

Как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это надо видеть собственными глазами, при котором у людей старшего поколения невольно появляются ностальгические чувства… Добро пожаловать на выставку!

(Автор и фото – Вугар Иманов)

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