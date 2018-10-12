Итальянский тренер стал "бакылы гедеш" – нарды, кепка-аэродором, чётки, чай в армуды (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Футбольная команда "Нефтчи" (Баку) представила оригинальную фотосессию, в которой главный тренер коллектива, итальянец Робрето Бордин предстал в образе коренного бакинца 50-70-х годов в кепке-аэродроме, с чётками в руках, играющими в нарды и пьющим чай в стакане армуды, сообщает Trend Life. Кстати, после первого круга (чемпионат из восьми команд проходит в четыре круга) "Нефтчи" занимает первое место.

Гедеш, или Балагедеш - весьма локальный феномен Баку и его пригородов. Это были горожане и выходцы с поселков Абшерона. У них был свой кодекс чести, свои понятия о правилах хорошего тона, то есть свой эквивалент нравственности...

Фотосессия проведена в старинном квартале Баку – Ичери шехер, откуда начинается история столицы Азербайджана.

Ичери шехер (азерб. İçəri şəhər - Внутренний город, в простонародье - Крепость (азерб.Qala), или "старый" город) - является историко-архитектурным заповедником, который в 2000 году вместе с Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ичери шехер стал первым объектом из Азербайджана, включенным в список Всемирного наследия. На территории заповедника также расположены десятки исторических памятников - мечети, караван-сараи, бани, жилые дома, функционирует несколько музеев, посольств, гостиниц, торговых объектов, кафе и ресторанов.

Эта территория была заселена ещё в бронзовом веке. В результате археологических раскопок было установлено плотное заселение VIII—XI вв., здесь были развиты ремесло и торговля. В XV веке Ширваншах перенёс свою резиденцию из Шамахы в Баку, что способствовало "кристаллизации" Ичери шехер. С 1747 по 1806 год Баку, сосредоточенный в основном в Ичери-шехер, был столицей Бакинского ханства. После нефтяного бума (середина XIX в. — начало XX в.) Баку начал стремительно расти и вышел за пределы крепостных стен Ичери шехер.

(Автор: Вугар Иманов)

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