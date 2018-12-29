Гороскоп здоровья на 2019 год

Овен

Всем без исключения Овнам нужно максимально внимательно отнестись к вопросам своего здоровья, это становится как никогда важным именно в году Свиньи, пишет astropoint.ru. Энергичные и упрямые от природы, Овны склонны идти, что называется, "до победного конца", мало считаясь с собственным самочувствием, а это может быть очень опасно и грозить общим переутомлением организма и другими неприятностями – особенно будьте осторожны в конце зимы - начале весны и в середине лета. Именно в эти периоды образуется пересечение Меркурия и Марса, причем воинственный и неуемный Марс будет требовать от вас столь же кипучей деятельности. Умерьте свои порывы и "не лезьте на рожон". А уж если это вам не удалось, то принимайте молниеносные, но взвешенные решения и постарайтесь хотя бы избежать явной агрессии в своих поступках. В середине и конце лета сила Меркурия уменьшится, зато возрастет влияние Юпитера – вот тут-то и будут поджидать Овнов проблемы с ЖКТ и суставами, особенно, если подобные заболевания передались вам по наследству. Вам, возможно, придется работать в авральном режиме, так что постарайтесь беречь себя, применяйте релаксационные практики. Нелишней будет забота о сохранности в порядке нервов, сосудов и дыхательных органов.

Телец

В 2019-м году Тельцам стоит уделить особое внимание своему внутреннему душевному состоянию, которое непосредственно влияет на внешний вид и здоровье организма. Необходимо найти гармонию с собой, так как в этом году, люди, рожденные под знаком Тельца склонны к агрессии и излишним всплескам негативных эмоций. Такие выбросы могут спровоцировать нервные расстройства. Не следует забывать о своем внешнем состоянии, которое чаще всего даёт звоночки о том, что происходит внутри. Возможно появление аллергических реакций, которые также могут быть вызваны сильным стрессом. Не оставляйте без внимания пищеварительную систему, она может дать реакцию на отсутствие режима питания и употребление вредной пищи. Тельцов могут беспокоить заболевания эндокринной железы. Психические расстройства только усилят клиническую картину большинства эндокринных заболеваний. Из выше написанного следует один ясный вывод: старайтесь полностью исключить из своей жизни стрессы и нервные потрясения. Конечно, это не всегда является возможным, так как в жизни порой происходят совершенно непредсказуемые повороты. Главное, как уже было подмечено, найти гармонию с собой и научиться контролировать своё душевное состояние настолько, насколько для вас это достигаемо. В этом вопросе большим помощником могут стать некоторые индийские практики, например йога.

Близнецы

Первая половина года опасна, для любителей есть на ходу и поклонников нездоровой пищи. Особое влияние Сатурна снижает скорость обмена веществ, что предупреждает о необходимости, внимательней относится к своему рациону, физическим нагрузкам и даже к распорядку дня. Некоторым Близнецам придется приложить усилия, чтобы избавиться от быстро набранных килограммов. В год Свиньи необходимо распределить свое время в равных частях между работой, досугом и активным отдыхом. Это помогает добиться максимальных результатов не только в работе, но и в собственном здоровье. Внимательно наблюдайте за психическим и физическим состоянием, Сатурн рекомендует с осторожностью относиться к дыхательной и нервной системе – в ноябре. В этом месяце защита ослаблена негативным влиянием Меркурия.

Рак

При малейших изменениях вашего самочувствия в сторону ухудшения вам следует предпринять решительные меры по изменению режима работы. Лучшими вашими лекарствами в этом году станут диета и спорт. Избегайте стрессов и не злоупотребляйте спиртным, а уж тем более не пытайтесь при его помощи снять стресс. В первой половине года на вас будет оказывать Юпитер, что приведёт к небольшим расстройствам пищеварительной системы, напомнят о себе и сосуды. Вы можете почувствовать нервное напряжение и понижение иммунитета. Избегайте чрезмерного употребления жирной и острой пищи, берегите свою печень. Старайтесь сбалансировать свое питание, это поможет вашему организму зарядиться так необходимой вам энергией. Несмотря на небольшие расстройства здоровья, общее самочувствие будет неплохим и никоим образом не скажется на вашей трудоспособности. Дополнительные силы вы можете почерпнуть в занятиях спортом. Это приведет в тонус ваше тело и позволит вам стать более организованными.

Лев

С приходом 2019 года Львам следует тщательно понаблюдать за состоянием своего здоровья, особенно в конце наступающего года. Имея в наличии кожные заболевания или же аллергии, обратитесь к доктору за консультацией. Вероятнее всего, это проявление давно забытых трудностей со здоровьем, которые долго не давали о себе знать. Из-за них будет подвергаться влиянию ваша иммунная система. Чтобы всегда оставаться жизнерадостными, следует побольше спать. Во время путешествий весной и летом будьте осторожны. Именно в эти времена года велика вероятность того, что вы получите травмы в виде переломов и кровотечений. Вторая половина 2019 года будет опасна для печени и в связи с этим необходимо быть осторожным. Не рекомендуются Львам в этот период физические нагрузки, тяжелая пища и алкогольные напитки. Продумайте для себя заранее сбалансированное питание. Оно будет как нельзя кстати. Не стоит забывать об эмоциональном состоянии. Поберегите его, и вам с легкостью удастся миновать множество заболеваний.

Дева

Со здоровьем у Дев в 2019 году проблем не будет, хотя все зависит, от отношения к жизни и как вы сможете править своими эмоциями и отношениями. Конечно, если вы халатно будите относиться к здоровью, то вас не сможет защитить ни одна планета.

Возможно, вам будут посылать сигналы, чтобы проверить вас, как вы проявите себя в той или иной ситуации. Нужно как можно меньше переживать по пустякам, так как этим вам ничего не удастся добиться, а вот здоровье может пошатнуться, чего вам совсем не нужно. В июне и июле просто необходимо быть внимательным ко всем своим привычкам и пристрастиям к еде, нужно постараться в этом периоде кушать только полезную пищу, богатую витаминами. Если же вы хотите каких-то изменений в своей личной жизни или, по крайней мере, оставаться в хорошей физической норме, то вам нужно постоянно двигаться и выполнять простые упражнения. Но только для этого нужно запастись силой воли и иметь желание выполнять те или иные упражнения. Июнь, июль и начало августа будут более-менее благоприятными моментами в плане здоровья. Поэтому нужно пользоваться этим временем сполна для реализации своих старых планов.

Весы

В новом году планеты показывают на необходимость анализа действий по отношению к своему организму и образу жизни. Весам настоятельно требуется пересмотр отношения к своему не слишком крепкому здоровью. Хотя вы думаете, что проблемы со здоровьем исходят от наследственности – это вовсе не правильно. Для его улучшения обратитесь к специалистам. В первые несколько месяцев года Свиньи Юпитер будет благоприятствовать вашему оптимистичному взгляду в будущее, строительству своих планов на базе собственных способностей и дарований.

Юпитер войдет в созвездие Рака, начиная со второго полугодия. В это время вы будете часто подвергаться стрессам. Поэтому рекомендуется больше заниматься спортом и придерживаться здорового питания. Это наиболее оптимальный способ укрепления здоровья и отказа от лекарственных препаратов.

Скорпион

В 2019 году Скорпионы также окажутся под влиянием Сатурна. В какие-то периоды вы будете чувствовать себя неуверенно, будет беспокоить то, что думают о вас окружающие. Серьезные перемены часто будут происходить в вашей жизни. Также вы часто будете вспоминать о прошлом, это будет немного тяготить вас. Также в год Свиньи вы станете реальнее оценивать себя, свои способности и возможности, постарайтесь использовать это. В июле - августе 2019 года лучше больше отдыхать. Будет полезен отдых с близкими людьми, а не с шумной компанией друзей. Возможно, вам захочется кардинально изменить свой образ жизни. Скорпионам будет присуща тенденция отказа от вредных привычек, улучшения питания, таково влияние Сатурна. Летом возможно ухудшение общего физического и эмоционального состояния, проблемы с желудочно-кишечным трактом. Чтобы поднять жизненный тонус, займитесь, например, утренним бегом. Также можете заняться медитацией или какими-нибудь танцами. После этого ваше самочувствие будет улучшаться.

Стрелец

Сатурн заставляет Стрельцов задуматься о своей жизни и никому не рассказывать о своих тайнах, также 2019 год для Стрельцов – это время заглянуть в себя и исследовать всю свою жизнь от начала до сегодняшнего дня. Также год Свиньи считается временем, когда можно проанализировать все вои задумки и начинание, самое время взвесить все за и против, быть может, ваша точка зрения изменится. Время с февраля и по июнь будут не лучшими в жизни Стрельцов, так как вы постоянно будите испытывать рассеянность и постоянное недовольство своей жизнью. Если последние годы у вас не было никаких проблем со здоровьем, то в 2019 году они вам дадут знать о себе. Поэтому нужно беречь себя, и по возможности изменить свой образ жизни и избавиться от вредных привычек.

Есть и такие Стрельцы, которые в 2019 году хотят одиночества и остаться один на один самим собой, позабыв о повседневных проблемах и заботах. Год Свиньи – это удачный год для того чтобы проанализировать вою жизнь и возможно насладиться ей сполна. Весь год нужно решать проблемы, если таковы имеются, речь идет не только о духовных проблемах, но и о проблемах со здоровьем. В 2019 году Уран переходит в знак Стрельцов, наполняя год адреналином, выбросом эмоций, поэтому нужно пару часов в неделю уделять физическим нагрузкам. Плутон начинает воздействовать на здоровье стрельцов. Для того чтобы он не мог "сломать" вас полностью нужно правильно и полезно питаться, исключив вредные привычки из своей жизни. Только так можно сохранить свое здоровье на долгие годы.

Козерог

А вот к здоровью в этом году надо проявить самое пристальное внимание – Козерогам, с большой долей вероятности, придется пережить стрессовую ситуацию, а это чревато чувством опустошенности, апатией и усталостью. Но Козероги, чьей стихией является земля, питающая все живое, недаром славятся железным здоровьем – оно сослужит им отличную службу, нужно только не забывать помогать своему организму справляться со всеми неприятностями – позаботиться об укреплении иммунитета, побольше отдыхать от серости повседневной жизни и полюбить физические упражнения. Из-за влияния на знак Козерога мрачного Плутона, которое ожидается с середины весны по начало осени, вы можете ощутить острую неуверенность в себе, сомнение в своих силах, желание что-то в себе изменить. К тому же, с приходом осени дадут о себе знать все притихшие за лето "болячки".

Водолей

Весна и лето 2019 года приведут к ослаблению здоровья. Проблемы будут связаны с нервной системой, появятся недомогания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Поэтому расслабляться не нужно, а приложить усилия, чтобы не поддаваться болезням. В том случае, если Водолеи не пренебрегут предсказаниями астрологов, вовремя будут обращать внимание на самих себя, то можно надеяться, что останется время на веселье и встречи с друзьями.

Плутон будет находиться в созвездии Козерога, следовательно, у представителей этого знака Воды появится возможность измениться, как внешне, так и внутренне. Вторая половина будет ознаменована повышенной активностью Марса, а также Урана в Овене. У Водолеев появится возможность продвигаться вперед. Нужно только следовать здоровому образу жизни, находить время для общения с природой, тогда в эмоциональном плане тоже все будет прекрасно. Водолеям необходимо быть острожными в первые два месяца весны – возможны травмы из-за безрассудных поступков (видимо весна подействует!).

Рыбы

В первом полугодии грядущего периода, звезды обращают внимание Рыб на снижение жизненной активности и падение иммунитета. Скорее всего, в связи со стрессом и напряжением, ваши силы на исходе. Надлежит постепенно освободиться от такого груза, поскольку подобное положение влияет на состояние вашего здоровья. Преодолев внутреннее перенапряжение, вы вернетесь к прежнему актуальному состоянию. В любом случае, стоит обратиться к доктору, если это понадобится, также стоит воздержаться от излишеств. Вы подвержены перепадам душевного состояния, в зависимости от окружающих людей, что делает ваши поступки привередливыми, раздражительными. Зачастую, вы проявляете повышенную восприимчивость к окружению. Несмотря на все попытки вас обмануть, вы умеете трезво оценить ситуацию и следуете собственным интересам. Влияние треугольника – планет Юпитера, Сатурна и Нептуна – поможет выиграть во втором полугодии, вы превзойдете в познании самого себя, и научитесь ценить свой потенциал и опыт. Помимо этого, при столкновении с вашим знаком, житейский стимул у Рыб начнет повышаться.

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