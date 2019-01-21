Дэвид Боуи назван величайшим эстрадным артистом XX века

21 января 2019 09:56 (UTC+04:00)

Британский певец и композитор Дэвид Боуи (1947-2016) назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века", передает ТАСС. Автор песен, а также продюсер, звукорежиссер и художник, создававший экстравагантные сценические образы, опередил других претендентов на это звание - сэра Чарли Чаплина (1889-1977), американскую исполнительницу блюза Билли Холидей (настоящее имя - Элеонора Фейган, 1915-1959) и актрису Мэрилин Монро (урожденная Норма Джин Мортенсон, 1926-1962) в опросе, проведенном вещательной корпорацией Би-би-си.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 в возрасте 69 лет в Нью-Йорке от рака печени. На протяжении карьеры он продал более 136 млн своих пластинок и вошел в десятку самых успешных артистов в истории популярной музыки Великобритании.

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил Боуи на 39-е место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и 23-е - в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

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