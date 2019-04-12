Ночь мстителей в Баку

12 апреля 2019 17:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Эту премьеру ждет весь мир, фанаты "Мстителей" считают дни и часы. Различные сайты полны спойлерами и информацией, но создатели картины молчат – никто не знает, что будет по итогам рекордных для "Мстителей" 182-х минут.

О сюжете известно лишь, что оставшиеся в живых члены команды Мстителей и их союзники разрабатывают план, который должен помочь им противостоять могущественным действиям главного разрушителя – Таноса. У них нет права на ошибку.

На предзаказах билетов во всем мире фильм "Мстители: Финал" уже собрали 257 миллионов долларов. Специалисты полагают, что итоговый "бокс-офис" составит около 2 миллиарда долларов США.
28 апреля сеть кинотеатров Park Cinema проведет специальную вечеринку во Flame Towers, которую можно посетить купив билет на один из вечерних сеансов фильма в Park Cinema Flame Towers этого дня. Три сеанса (один из которых пройдет в IMAX) начнутся в 23:30, еще три – в 02:50.

"Ночь мстителей" начнется в 22:00, ее гости смогут насладиться специальным фуршетом, музыкой, и, что самое главное, встречей с прототипами главных героев. В общей сложности, на "Ночь мстителей" ожидается присутствие около 500 гостей.

"Мы уверены, что поклонники "Мстителей" по достоинству оценят нашу инициативу. 28 апреля в трех кинотеатрах Park Cinema пройдет в общей сложности 20 сеансов. Мы покажем эту картину в залах IMAX, Dolby Atmos и LaseR", - сказал пиар-менеджер сети Рустам Фаталиев.

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