"Натуральный" Элтон Джон открыл летний сезон в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ Amburan Mall, состоялось потрясающее открытие летнего сезона, сообщает Trend Life.

В кинотеатре царила праздничная обстановка с музыкальным сопровождением. Декор полностью отражал яркую тематику биографического фильма-мюзикла о жизни Элтона Джона "Рокетмен". Была установлена фотозона в виде звукозаписывающей студии, в которой гости с удовольствием фотографировались. Также, хотим отметить оригинальность фуршетных столов – пластинок и образ Элтона Джона, который вызвал большой интерес. Этот образ великолепно воплотил актер Русской драмы Ярослава Трифонов, да так, что и не отличить от "оригинала".

Мероприятие завершилось показом фильма "Рокетмен", предоставленным кинотеатру CinemaPlus за 6 дней до мировой премьеры. Режиссер фильма - Декстер Флетчер.

"Рокетмен" - биографический музыкальный фильм режиссёра Декстера Флетчера по сценарию Ли Холла, рассказывающий о жизни музыканта Элтона Джона. Главную роль в картине исполняет Тэрон Эджертон. В главных ролях также Джейми Белл и Брайс Даллас Ховард.

Сюжет: История жизни музыканта Элтона Джона в фантастической манере. Кинобиография Элтона Джона, которая расскажет о всех основных этапах жизни легендарного музыканта. Зрители увидят, как Джон, тогда ещё Реджиналд Дуайт, учился в Королевской академии музыки и как ворвался на вершину музыкального олимпа...

(Автор: Вугар Иманов)

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