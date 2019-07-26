Варис Йолчуев: Молодость, энергия, радость… такое горько-сладкое, очень сердечное чувство.

БАКУ /Trend Life/ - Варис Йолчуев – один из самых известных азербайджанских писателей, его книги переведены на десятки языков, его любят во многих странах. В интервью журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева знаменитый литератор рассказал о своем пути к российским читателям, ближайших планах и сердечной связи с Москвой.

-Традиционный вопрос для писателя: как вы пришли к тому, что сели и начали свое первое произведение? Что подтолкнуло вас к этому - воспитание, впечатления, какое-то особенное событие?

- Понимаете, я ведь родился в семье филолога. Мой отец, литературовед и критик Муса Йолчуев, назвал меня Варисом, что значит «наследник», и сказал всем, что сын будет наследником литературы. Я рос среди трех тысяч книг. Отец возил меня с десяти лет на литературные вечера, к нам домой приходили литературные деятели, я, бросив свои игры, сидел с ними рядом, внимательно слушал их, следил за каждым движением. Я с большим интересом читал литературные журналы и газеты, на которых подписывался отец. Я дружил с дядей Тофигом и с дядей Давудом, которые были на 15-20 лет старше меня. Прозаик Тофик Гахраманов и поэт Давуд Насиб были нашими родственниками и соседями. Короче говоря, я хотел стать знаменитым писателем и всю жизнь рвался к этому. Особенно я желал быть похож на седого, бородатого старика во фраке - Виктора Гюго. Человека, написавшего «Отверженные» - роман, который я полюбил в 9 лет.

-Вы уже были популярны в Азербайджане, когда пришли на сайт Самиздата: собственно, благодаря ему вас узнали тогда многие российские читатели. Что дало вам это прямое общение, чему научило, как отразилось в дальнейшем?

- Когда вышел мой первый роман «Надежда умирает последней», я сразу стал знаменитым у себя на родине и думал, так же будет с остальным миром. Начал отправить письма с синопсисом этого романа в издательства Америки, России, Турции…и никакой реакции. Выйти на зарубежного читателя – это на самом деле огромный труд. Закон тут такой: не ты должен проситься в зарубежные издательства, а они должны выйти на тебя. Мне пришлось на это потратить пять лет. Сперва пришло предложение из Узбекистана, а потом из Турции: издатели и переводчики увидели мои книги на руках азербайджанцев, живущих в этих странах, увидели массовый интерес к моим книгам. А к российскому читателю я пробился через Самиздат. В результате на меня обратили внимание российские издатели и литобъединения, и сегодня даже в литинституте имени Горького мои произведения стали темой для одной диссертации. Вышли книги, аудиокниги, я стал членам писательских союзов, получил дипломы, премии. А из России уже открылась окно в мир, и первой ласточкой было предложение об издании романа «Метомарфоза» в Америке.

-Вы - член Российского союза писателей, постоянно участвуете в литературных форумах в России, вам вручили медаль Пушкина. Что это значит для вас как для азербайджанца, помимо самого факта признания вашего таланта?

- Конечно, я горжусь тем, что получил признание на родине Толстого и Достоевского. Россия – это в буквальном смысле слова страна литературы, страна ценителей художественного слова. И еще, как я уже отметил, Россия – это окно в мировую литературу для нас, писателей содружества. Сегодня у меня такой список регалий, что перечислять долго. Кроме Пушкинской премии, которую я получил в июне этого года, я ещё и лауреат Международной Московской Литературной Премии Интернационального Союза Писателей. А моя особая гордость – это высшая награда III Евразийского литературного фестиваля Фестивалей ЛиФФт, который в прошлом году проходил в Сочи. Предыдущим лауреатом этого конкурса, в котором принимали участие 170 писателей Евразийского материка, был великий казахский писатель Олжас Сулейменов.

-Вы часто рассказываете о тех случаях, когда ваши книги повлияли на других людей. А было такое, чтобы чужая книга сильно повлияла на вас, поддержала, спасла?

- Да, конечно. Это была книга «Бурная Кура» великого азербайджанского писателя, моего учителя Исмаила Шыхлы, книга о мужестве, о правдивости. Я вообще часто читаю художественную литературу: Харуки Мураками, Милан Кундера, Джон Максвелл Кутзее, Орхан Памук… произведения этих авторов сильно влияют на меня, учат быть лучше.

- Россия и Азербайджан близкие друг другу страны, и горизонтальные связи, отношения между людьми, играют в этом не последнюю роль. У вас есть близкие люди в России, друзья, те, чьим мнением - в том числе профессиональным - вы дорожите?

- Кроме родины – Азербайджана – у меня есть ещё три любимых страны. Это Турция, Россия и Израиль. В России живет очень много родных мне людей: двоюродные братья, сестры, близкие и дальние родственники, и конечно, у меня здесь очень много друзей среди литераторов. Это Константин Кедров-Челишев, Марсель Салимов, Маргарита Аль, Владимир Дельба, Мария Линник, Ирина Эйр... Все они большие мастера слова. Мы часто общаемся, получаем духовную, моральную поддержку друг от друга.

- Вам нравится Москва? Есть здесь какие-то особенные для вас места?

- Москва – город моей молодости: я служил здесь в 1984 году в армии. Помню, как я во время первого увольнения с удивлением смотрел на небоскребы, огромные проспекты, поток автомобилей и людей. Потом много раз приезжал по семейным делам, жил в Лужниках, в Измайлово все тропинки знаю наизусть. А сейчас минимум два раза в год бываю на литературных мероприятиях. Когда мне в июне вручили Пушкинскую медаль, мы с друзьями ужинали на борту теплохода. И вот мы плывем, замечательная панорама открывается – и на меня вдруг накатила такая светлая печаль, как будто мы плыли не по реке, а по воспоминаниям. Молодость, энергия, радость… такое горько-сладкое, очень сердечное чувство.

- И опять же традиционный вопрос: над чем вы сейчас работаете, какой будет ваша новая книга?

- Я сейчас со своим другом, замечательным писателем Алибалой Магеррамзаде, работаю над новым романом, которое называется «Аминь». Это правдивая история о жизни четырёх бакинцев, из которых трое погибли в Карабахской войне. Этот роман о великом зле войны, которое разрушает жизнь невинных молодых парней. Очень больная для меня тема: пока люди убивают друг друга, зло будет торжествовать в мире. Дай Бог всем нам ясного неба.

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