Кейт Бланшетт намерена уйти из кино

15 августа 2019 09:35 (UTC+04:00)

На премьере фильма "Куда ты пропала, Бернадетт?" в Нью-Йорке Кейт Бланшетт заявила порталу Vulture, что намерена уйти из кино, передает Trend Life со ссылкой РИА Новости.

"Мне пора остановиться. Полностью. Абсолютно. И я уверена, что зрители во всем мире, увидев этот фильм, скажут: "О, да, пришло время ей остановиться", и я заранее попросила у всех прощения", - ответила актриса на вопрос о том, насколько серьезны ее намерения.

Фильм "Куда ты пропала, Бернадетт?" снят по книге Марии Семпл 2012 года. Бланшетт сыграла роль архитектора в творческом кризисе. Она живет с мужем и дочерью-подростком в Сиэтле и готовится к семейному путешествию в Антарктиду, но внезапно исчезает.

Кейт Бланшетт снялась более чем в 40 фильмах, за роли в картинах "Авиатор" (2004) и "Жасмин" (2013) она удостоилась премий "Оскар".

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