Бакинское кафе "Жемчужина" вошло в ТОП-10 зданий советского модернизма (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российское информационное агентство РБК сформировало ТОП-10 зданий советского модернизма, которые следует увидеть вживую. Во времена СССР во многих городах создавались не только типовые панельные и кирпичные постройки, но и креативные новаторские проекты. Необычные архитектурные решения слишком выделялись на фоне серых, безликих сооружений, поэтому вызывали многочисленные споры.

Одной из таких построек, которую включили в топ, стало бакинское кафе "Жемчужина", сообщает Trend Life.

Кафе "Жемчужина" было построено в 1962 году на Приморском бульваре по инициативе председателя Горисполкома Баку Алиша Лемберанского. Предполагают, что решение о постройке "Жемчужины" Лемберанский принял после того, как, будучи в командировке в Скандинавии, увидел фотографию похожего ресторана Los Manantiales, построенного в 1958 году в пригороде Мехико испанским архитектором Феликсом Канделой.

Архитекторами кафе стали В. Шульгин и Р. Шарифов, а конструкторами - Н. Никонов и А. Гельфат. Авторы подошли к задаче творчески - не просто переработали идею, но и привнесли в нее изящество, стиль и лаконичность. И "Жемчужина" стала поистине жемчужиной стиля и символом Приморского бульвара, считается одним из объектов, преобразивших облик Баку.

В кафе, построенном в модернистском стиле, заметен переход культа прямого угла к криволинейным органическим формам. Построено здание кафе из железобетона в форме раковины-жемчужницы. Интерьер образован козырьками с большим выносом. Рассчитанное на 50 гостей кафе образовано из 8 оболочек с гиперболическими параболоидами толщиной 5 см. Своеобразие было также достигнуто интересным решенным перекрытием – тонкой (6 – 8 см) железобетонной оболочкой из торкретбетона по сплошной деревянной опалубке, вспарушенной в виде цветка. Павильон очень удачно расположен на выступающем к морю участке верхней террасы бульвара. Всегда воспринимаемый на фоне моря, он напоминает паруса.

Изначально кафе располагалось прямо на берегу Каспийского моря, но после того, как в 70-е море стало быстро отступать, "Жемчужина" оказалась на суше.

В 2008 году "Жемчужина" была отреставрирована.

(Автор: Вугар Иманов)

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