Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)

7 сентября 2019 11:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Каждую первую субботу сентября отмечается Всемирный день бороды (World Beard Day). В 2019 году – это 7 сентября. Все представители мужской половины человечества, носящие бороду, могут присоединиться к этому веселому и неординарный по своему характеру праздник. Например, выставлять свои фото в соцсетях и набирать лайки.

В истории каждого народа представления о внешности мужчины изменялись с течением времени. Были продолжительные периоды истории, когда ношение бороды являлось указателем принадлежности мужчины к определённому социальному слою, признаком мужественности или показателем степенности, солидности и верности следованию патриархальным устоям.

Для кого-то ношение бороды, причём постриженной определённым образом, было и остаётся признаком принадлежности к религиозному течению, для кого-то – к определённой субкультуре. Однако сегодня ношение бороды тесно переплелось и с модными тенденциями во внешнем облике мужчины. Борода стала своеобразным трендом, имиджем и даже хлебом насущным. Ведь благодаря соответствующему образу можно зарабатывать на жизнь, например, сниматься в рекламах или фильмах.

Trend Life подобрал своеобразную ТОП-10 пар медийных лиц с характерными и интересными образами.

Исполнитель эстрадных певец Фаик Агаев и шансона Джейхун Бакинский. Они всегда одеты с иголочки, очень следят за внешним видом, а борода придает их образу дополнительный шик.

Актер Кямран Агабалаев и телеведущий Шахрияр Абилов. Ну, настоящие султаны с бородой и гримироваться не надо. Кстати, Кямран уже воплощает образ Баязид Ага в историческом сериале Первого канала России под названием "Русский раб".

Актеры Джаваншир Хадыев и Пярвиз Мамедрзаев. Они играют в фильмах бесстрашных национальных героев и людей, борющихся за справедливость. А борода только придает образам мужественности.

Актеры Фуад Османов и Гурбан Исмайлов. Одни из самых харизматичных образов в театре и кино. Каждая роль становится событием и борода только усиливает эффект восприятия героев.

Актеры Руфат Назар и Ярослав Трифонов. А эти рождены, чтобы играть в боевиках, причем воплощать отрицательные образы. Такова их творческая судьба с бородой.

Композитор Эльчин Иманов и актер Эльчин Иманов. У них не только одинаковые имена и фамилии, но и фактически бородки. Один автор хитов и неисправимый оптимист, другой штатный исполнитель ролей докторов и полицейских.

Писатель-фантаст Александр Хакимов и актер Риад Султанов. Они - душа нашей ТОП-10. Настоящий добрячок и милейший Александр, автор многих удивительных рассказов. Люди, встречая Риада на улице, думают, что это Паспарту из знаменитого шоу "Форт Баярд" или же Тирион из сериала "Игры престолов". Оба не от мира сего.

Певцы Замиг Гусейнов и Чингиз Мустафаев. Со своими бородами - брутальные ребята, девушки от них без ума! Образы достойные молодежного драйва.

Рэперы Rauf -40 и Ramil Nabran. Они любимцы публики и зажигательные композиции с имиджевым образом с бородой только придают особенной энергетики.

Юмористы и актеры Алихан Раджабов и Эркин Эргин. Видимо, они думают, что юмор должен быть обязательно с бородой. Ну и таланта не занимать.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
  • Всемирный день бороды в Азербайджане. ТОП-10 интересных образов (ФОТО)
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