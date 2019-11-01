Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)

1 ноября 2019 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в торговом центре 28 Mall, при поддержке Cinema Distribution состоялся показ фильма режиссёров Тайлера Нилсона и Майка Шварца "Арахисовый сокол", сообщает Trend Life.

В центре сюжета парень по имени Зак с синдромом Дауна, который хочет связать свою жизнь с реслингом и совершает побег из больницы. В пути ему попадается преступник, который попытается помочь Заку осуществить мечту...Эта мелодрама способна растопить любое сердце. Большое путешествие начинается с шага, а легендарное - с полета. Вылетев в окно, наш герой очутился в мире, где чего-то не хватало. Его новому другу - крупной суммы денег. Паре головорезов - головы друга. Молодой медсестре - любви. А ему - путешествий на плоту, погонь, пылающих костров и немного арахисового масла.

В главных ролях Шайа ЛаБаф, Дакота Джонсон и Зак Готсаген.

Фильм "Арахисовый сокол" будет транслироваться только в сети кинотеатров CinemaPlus.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
  • Паре головорезов не хватало головы друга. Молодой медсестре – любви…Это было в Баку (ВИДЕО, ФОТО)
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