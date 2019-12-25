В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла премьера десткого спектакля "Фикси -шоу. Операция Новый год", организованная MGM Production, сообщает Trend Life.

Абсолютно новый лицензионный спектакль по мотивам российского компьютерного мультипликационного сериала "Фиксики", созданного по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Впечатляющая новогодняя премьера с участием фиксиков и целой компании героев.

Каждое Фикси-шоу – это встреча с любимыми героями, точно такими, как на экране. А "Операция Новый год" – это искрометная семейная музыкальная комедия, где каждый зритель смог стать участником невероятных приключений.

Обновлённые декорации, новые персонажи Маси и Папуса, встреча с любимцами всех детей – Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также профессором Чудаковым и Дедом Морозом. Это новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие чинить приборы, встретились с врагами людей – Ленью, Жадностью и Страхом. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала!

Новогоднее шоу – это ещё и новые музыкальные игры для всего зала, новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе; яркий, добрый и очень смешной сюжет. Праздничное настроение, море детского восторга и эмоций, от которого зарядились и родители!

(Автор: Вугар Иманов)

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