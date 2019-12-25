В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)

25 декабря 2019 17:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре прошла премьера десткого спектакля "Фикси -шоу. Операция Новый год", организованная MGM Production, сообщает Trend Life.

Абсолютно новый лицензионный спектакль по мотивам российского компьютерного мультипликационного сериала "Фиксики", созданного по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Впечатляющая новогодняя премьера с участием фиксиков и целой компании героев.

Каждое Фикси-шоу – это встреча с любимыми героями, точно такими, как на экране. А "Операция Новый год" – это искрометная семейная музыкальная комедия, где каждый зритель смог стать участником невероятных приключений.

Обновлённые декорации, новые персонажи Маси и Папуса, встреча с любимцами всех детей – Симкой, Ноликом и ДимДимычем, а также профессором Чудаковым и Дедом Морозом. Это новая, сказочная, предновогодняя история, в которой фиксики, привыкшие чинить приборы, встретились с врагами людей – Ленью, Жадностью и Страхом. К счастью, фиксики всегда знают, что делать, ведь у них есть помощь всего зрительного зала!

Новогоднее шоу – это ещё и новые музыкальные игры для всего зала, новогодние хиты и любимые фиксипелки, которые можно петь всем вместе; яркий, добрый и очень смешной сюжет. Праздничное настроение, море детского восторга и эмоций, от которого зарядились и родители!

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
  • В Баку проведена операция Новый год (ФОТО)
Новости по теме
Как азербайджанские актеры превращали солончаковые пустоши в плодородные поля (ФОТО)
Культура 2 декабря 14:50
Синий трактор в Баку – бесплатная фотосессия (ВИДЕО)
Интересное 27 ноября 17:23
В Баку пройдет Неделя Джафара Джаббарлы
Культура 19 ноября 13:13
Большой театральный праздник в Баку (ФОТО)
Культура 30 октября 19:23
Очень детективная история в Баку - тут явно не обошлось без колдовства (ФОТО)
Культура 29 октября 15:01
MGM Production проводит в Баку акцию "Июнь – месяц детей"
Интересное 11 июня 14:06
Лента новостей
ТОП-5 азербайджанских и зарубежных фильмов за 2019 год
Культура 18:35
Азербайджан отличился в рейтинге Global Innovation Index 2019 по показателям ИКТ
ИКТ 18:30
В Баку вновь пройдут гастроли "Санктъ-Петербургъ Опера" – организаторы (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 18:22
Умайра Тагиева: Аномально теплая погода не оказывает негативного влияния на метеочувствительных людей
Общество 18:22
Азербайджанская компания завершила работы в строительном проекте в Гейчае
Строительство 18:19
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит насосы
Тендеры 18:13
В Грузии вырос объем производства в сферах сельского, лесного хозяйства и рыбоводства
Бизнес 18:11
В Азербайджане ограничивают эксплуатацию дизельных автомобилей
Экономика 18:11
В Баку начались Звездные войны за $250-300 млн. (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 18:08