Азербайджанки признаны самыми стройными в Европе

17 января 2020 16:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Cогласно исследованию Всемирной Организации здравоохранения (ВОЗ), в Азербайджане ожирением страдают лишь 15,8% процента женщин, сообщает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ. Это лучший показатель в Европе!

ВОЗ провела исследование проблемы ожирения среди женщин в странах Европы, в результате которого составила рейтинг европейских государств по распространенности данной проблемы среди представительниц прекрасного пола. На втором месте по наименьшему количеству представительниц прекрасного пола с этим недугом – Молдова (15,8%), далее - Босния и Герцеговина (17,1 %). Страны с наибольшим количеством женщин, страдающих ожирением, в Европе – Великобритания (26,9%), Венгрия (28,2%) и Мальта (29,2%). ВОЗ привел для сравнения ситуацию в США - там 35,5% женщин с "лишними килограммами".

(Автор: Вугар Иманов)

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