Как создавали грим Милоша Биковича для сериала "Магомаев" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сайте российского журнала СтарХит представлен материал, посвященный сериалу "Магомаев", сообщает Trend Life.

В статье отмечено, что на роль Муслима Магомаева пробовались сотни талантливых актеров из разных стран бывшего СССР, но вдова легендарного исполнителя, народная артистка СССР Тамара Синявская выбрала именно Милоша Биковича. Она стала главным консультантом сценаристов и за четыре года помогла создать не просто сериал, а биографический фильм о суперзвезде советской эстрады - о его жизни и творчестве.

Действие сериала разворачивается в конце 1960-х - начале 1970-х годов. Съемочная группа работала не только в Москве, но и на родине певца - в столице Азербайджана, городе Баку. Поскольку реальных интерьеров того периода не осталось, все было воссоздано - в том числе и номер в гостинице "Россия", в котором Муслим Магомаев долгое время жил. Режиссеры картины - Дмитрий Тюрин и Роман Прыгунов - обещают зрителям камбэк в прошлое: любимые песни, гремевшие когда-то на весь Союз, лирический баритон. Но главное в этой истории все же не это... Главное - любовь.

Основной темой сериала стала история Муслима Магомаева и оперной певицы Тамары Синявской. Они прожили вместе долгих 35 лет, она так и не смогла оправиться после смерти супруга. Для нее он был не просто любимым мужчиной, но и лучшим другом. Она - его главной музой и поддержкой. Сейчас Тамаре Ильиничне 76 лет, она редко дает интервью и давно не может слушать песни мужа без слез...

С примадонной Большого театра певец познакомился в 1972 году. "Он мне протянул руку и очень застенчиво так, потупив взор, сказал: "Муслим", - позже вспоминала она о той поездке в Баку. Они были вместе на сцене и в жизни, смерть разлучила их в 2008 году - ишемическая болезнь сердца и атеросклероз стали для Магомаева роковыми.

"Должен признаться, что до этого проекта я не много знал о Муслиме Магомаеве, так как не жил здесь и не рос на этих песнях, - честно признается Милош Бикович. - Сначала я отказался участвовать, даже не понравился первый парик. А потом мне позвонили друзья-продюсеры с вопросом: "А ты вообще знаешь, кто такой Муслим Магомаев? Просто почитай-послушай". Продюсерам очень нравилось, что мы внешне похожи. Я начал готовиться к роли, смотрел много его интервью, документальные кадры с ним - к счастью, таких материалов достаточно".

Несмотря на первое впечатление от роли, Бикович сумел по-настоящему вжиться в образ певца. К тому же позже было решено, что актер снимется со своей прической. "На создание образа было очень мало времени, так как у Милоша заканчивались одни съемки, а через несколько дней мы уже улетали в Баку, - рассказала художник по гриму Татьяна Иршенко. - У нас была всего одна встреча в Москве. Познакомились, померили парики и сразу отбросили эту идею. Длина волос позволяла сделать полупарик - мы удлиняли височно-затылочную зону, так как раньше мода была на немного удлиненные мужские стрижки. В кадре это выглядело более естественно. В итоге мы покрасили волосы в черный цвет, подогнали полупарик, и все сложилось прекрасно".

Грим Милоша занимал не менее полутора часов, иногда больше, но, по словам Татьяны Иршенко, работать с актером было в удовольствие. "С ним очень комфортно, абсолютно никаких капризов, только спокойствие и позитив", - заключила она.

Отметим, что образ супруги Магомаева Тамары Синявской воплотила Ирина Антоненко. Актриса Мария Шалаева предстала в образе советского и российского композитора Александры Пахмутовой. В сериале также заняты Ксения Бабкина, Светлана Устинова, Никита Тарасов, Алена Ивченко, Максим Лагашкин и другие.

Сериал "Магомаев" снят Первым каналом России и студией "Медиаслово".

Ранее проект "Магомаев" был представлен в конкурсной программе фестиваля телесериалов "Пилот". К участию в данном фестивале принимаются пилотные серии завершенных или незавершенных сериалов, не транслировавшиеся по телевидению, не демонстрировавшиеся в онлайн-кинотеатрах, не находящиеся в публичном доступе в сети интернет и не принимавшие участие в других кинофестивалях на территории России.