Звезды на pre-party премии "ЖАРА Music Awards" (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Москве прошла pre-party ежегодной премии "ЖАРА Music Awards", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Pre-party премии посетили EMIN, Григорий Лепс, Кети Топурия, Анита Цой, группа MBAND, Ирина Нельсон, группа "Фабрика", Виктория Дайнеко и многие другие.

4 апреля 2020 года в Crocus City Hall состоится третья церемония награждения музыкальной премии "ЖАРА Music Awards". Ведущими премии будут Ксения Собчак и Константин Богомолов.

"ЖАРА Music Awards" - самое ожидаемое музыкальное событие года. Здесь открываются новые имена и побеждают лучшие из лучших. Победителей третьей музыкальной премии выберут открытым голосованием зрители и компетентное жюри, состоящее из продюсеров, артистов и деятелей шоу-бизнеса, по итогам 2019 года. Все номинанты получат самые профессиональные и объективные оценки. Трансляция премии "ЖАРА Music Awards" пройдет на Первом канале (Россия).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)