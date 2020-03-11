Самира Эфенди рассказала о песне для "Евровидения" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - На официальном сайте Международного песенного конкурса "Евровидение" размещена статья, в которой участница проекта от Азербайджана, певица Самира Эфенди рассказывает о своей конкурсной песне Cleopatra ("Клеопатра"), сообщает Trend Life.

""Клеопатра" - песня о доверии своему внутреннему инстинкту, о том, как постоять за себя, быть королевой, даже когда все становится непросто,и особенно если кто-то предает или причиняет боль. Это действительно песня о свободе, она призвана вдохновлять людей оставаться теми кто они есть, и гордиться собой - это было присуще Клеопатре. Она была королевой, которая пережила любовь, горе и предательство, но умела себя защитить, и теперь ее помнят как символ силы и женственности", - сказала Эфенди.

Авторами композиции являются Аллан Рой Скотт, Сара Лейк и Люк ван Бирс (Нидерланды). Этнические мотивы в песне гармонично переплетаются с современными звучанием. В исполнении композиции использованы азербайджанские национальные музыкальные инструменты – тар, балабан и уд.

Видеоклип на песню был снят в Гобустанском государственном историко-художественном заповеднике. Режиссер и оператор видеопроекта - Алекс Ламакс. Клип на песню "Клеопатра" стал первым за долгий промежуток времени видеопроектом для конкурса "Евровидение", снятым в Азербайджане.

Напомним, что представительница Азербайджана на "Евровидении-2020" была выбрана путем закрытого кастинга, в котором приняли участие пять претендентов. Участница конкурса от Азербайджана была определена на основе голосования международной музыкальной экспертной группы в составе продюсеров, авторов и композиторов, журналистов, представителей телевидения и т.д.

Самира Эфенди на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" выступит во второй части первого полуфинала.

Конкурс "Евровидение-2020" пройдет в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая 2020 года в Ahoy Arena.

Самира Эфенди принимала участие в таких известных отечественных музыкальных проектах как "Yeni ulduz", "Böyük Səhnə" (3 место) və "Səs Azərbaycan" (3 место). Также певица с успехом представила Азербайджан в 2017 году в грандиозном международном вокальном телевизионном проекте Silk Way Star, а в 2019 году - на международном фестивале "Voice of Nur-Sultan" в Казахстане.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)