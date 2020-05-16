Будь ярче звезд! Гюнель Мамедова своеобразно отмечает Международный день света (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская актриса театра и кино Гюнель Мамедова решила своеобразно отметить Международный день света, выставив в соцсетях фотосессию под названием «Будь ярче звезд!» и видеоклип, где она в образе солнечного клоуна исполнила номер пантомимы, сообщает Trend Life.

«Я очень рада, что снимается большинство ограничений из-за пандемии коронавируса, мы станем свободнее, хотя по-прежнему каждый должен сознавать социальную ответственность в продолжающемся карантинном режиме, чтобы не допустить второй волны эпидемии. А так, жизнь прекрасна и надо радоваться каждому ее моменту!», - отметила Гюнель Мамедова.

16 мая празднуется Международный день света (International Day of Light), учреждённый ЮНЕСКО в ноябре 2017 года. В качестве даты празднования был выбран день 16 мая, в который в 1960 году впервые в мире была проведена успешная демонстрация лазера, осуществлённая физиком и инженером Т. Майманом. Новый праздник призван пропагандировать роль света и световых технологий в современной науке, стимулировать развитие образования, наук, и основанных на них световых технологий, а также внедрять в жизнь граждан всего мира результаты этой научной деятельности. С точки зрения организаторов праздника, свет и основанные на нём технологии должны способствовать реализации планов устойчивого развития человечества, принятых ООН, через повышения качества жизни людей. Среди целей, преследуемых при проведении мероприятий, посвящённых Дню: повышение осведомлённости и понимания того, каким образом свет и световые технологии влияют на нашу повседневную жизнь, а также на окружающий мир.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)