Эксклюзив! Сын бакинца сделал форсаж по Парижу на мотоцикле, игнорируя красный свет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный французский режиссер Максим Мардухаев осуществил оригинальную акцию - форсаж по пустым улицам Парижа на мотоцикле к своей любимой матери, без остановок, игнорируя даже красные сигналы светофоров, сообщил Trend Life режиссер.

Таким образом он решил своеобразно повторить сюжет фильма известного французского режиссера Клода Лелюша. Ровно через 10 лет после того, как на экраны вышел его легендарный фильм "Мужчина и женщина", Клод Лелюш выпустил короткометражку под названием "Это было свидание" (C’etait un Rendez-vous), в которой водитель на Mercedes-Benz 450SEL несется по Парижу на высокой скорости, игнорируя красные сигналы светофора, улицы с односторонним движением, не снижая скорости на закрытых поворотах - только ради того, чтобы успеть на свидание - от Порт Дофин, через площадь Триумфальной Арки, мимо Оперы Гарнье, прямо на смотровую площадки возле собора Сакре-Кёр, что на Монмартре. Фильм снимали в августе 1976 года в полшестого утра. Девушка, появляющаяся в финальных кадрах - самая настоящая подружка Клода Лелуша. Причем, режиссер был сам за рулем. Он лично прикрутил камеру к бамперу автомобиля, и для съемок расставил операторов в различных точках маршрута.

Максим Мардухаев проделал свой путь в противоположном направлении. Причем один, без чьей либо помощи, на мотоцикле, прикрепив к рулевой колонке скотчем свой смартфон.

«В связи с пандемией коронавируса автомобильные улицы Парижа практически свободны, поэтому я решил на полной скорости проехать на мотоцикле от своего дома на Монмарте на север Парижа, где живет моя мать. Конечно, я нарушал правила, но было интересно, за сколько же времени я доберусь? Путь в обычные дни на мотоцикле составляет около 30 минут, на автомобиле – 40 минут. В этот раз добрался за 14 минут», - сказал Максим Мардухаев, который направил в Trend Life эксклюзивное видео этого форсажа.

Максим Мардухаев – по материнской линии праправнук великого русского писателя Льва Толстого, правнук выдающегося театрального режиссера Константина Станиславского и актрисы Марии Лилиной. Его мать Ольга Игоревна Алексеева-Станиславская (Мардухаева) из русских аристократов - внучка Константина Станиславского и правнучка Льва Толстого. Отец Иосиф Мардухаев – из Баку, он горский еврей. Мардухаев - автор (режиссер, сценарист, продюсер) около 60 уникальных по содержанию документальных и 30 короткометражных художественных фильмов. Неоднократно был в Азербайджане, снял фильмы о нашей стране. Среди них, "Красная Слобода" - об общине азербайджанских евреев, "Бакинская опера - копия Ла Скалы" - об азербайджанском искусстве, "20 Января" – о борьбе за независимость азербайджанского народа, и фильмы о беженцах Азербайджана, ставших жертвами армянской агрессии - "В конце пути" и "Незабываемый очаг" (другое название - "Карабах, я не покидаю тебя"). Причем он первый зарубежный режиссер, который запечатлел кадры оккупации Карабаха со стороны Армении.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)