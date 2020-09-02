Назван состав жюри четвёртого сезона "Ты супер!" на НТВ - Азербайджан в числе участников проекта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Российский телеканал НТВ объявил состав жюри четвёртого сезона шоу "Ты супер!", сообщили Trend Life в пресс-службе канала.

В четвертом сезоне "Ты супер!", как и в суперсезоне, примут участие не только новые ребята, но и участники прошлого сезона. В этом году покорять профессиональное жюри и завоевывать любовь зрителей будут ребята из России, Азербайджана, Украины, Белоруссии, Грузии и других стран.

Уже в сентябре в эфир телеканала НТВ выйдет четвёртый сезон международного вокального конкурса "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. В преддверии выхода проекта в эфир одной из главных интриг традиционно стали имена тех, кто займёт судейские кресла. В новом сезоне в качестве жюри выступит опытная и слаженная команда профессионалов, знакомая зрителям по суперсезону: композитор, народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы "Ночные снайперы" Диана Арбенина, певица Ёлка и актёр, музыкант и режиссёр Алексей Воробьёв.

Напомним, что Игорь Крутой впервые выступил в качестве члена жюри "Ты супер!" во втором сезоне, и с тех пор не покидает судейское кресло. Несмотря на всю строгость, с которой опытный продюсер оценивает выступления участников, Игорь Крутой помогает юным исполнителям делать дальнейшие шаги в карьере.

В предыдущем сезоне Диана Арбенина приняла участие в шоу "Ты супер!" впервые. Рок-звезда признавалась, что, как никто другой, понимает, что такое быть без поддержки, ведь её родители когда-то были против её увлечения музыкой. На протяжении всего сезона артистка помогала участникам: проводила мастер-класс по вокалу и игре на гитаре, делилась личным опытом и давала честные советы каждому ребёнку на проекте.

Ёлка - один из "старожилов" проекта и выступала в роли члена жюри "Ты супер!" ещё в первом сезоне. Певица всегда оказывает каждому из участников эмоциональную поддержку и до слёз радуется их успехам.

Алексей Воробьёв впервые появился на проекте во втором сезоне в качестве гостя. В суперсезоне Алексей вновь появился на шоу, но уже в качестве судьи. Чего только не делал талантливый музыкант на сцене проекта, чтобы поддержать конкурсантов: пел, танцевал, чеканил футбольный мяч, играл на импровизированных барабанах и даже отжимался. Из-за плотного графика съёмок, ему пришлось покинуть суперсезон в полуфинале и передать судейские полномочия продюсеру Виктору Дробышу. Ради участия в четвёртом сезоне Алексей Воробьёв прилетит в Москву прямо из Лос-Анджелеса.

Напомним, что в 2017 году Азербайджан на конкурсе "Ты супер!" представляли Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова, во втором сезоне проекта (2018 год) - Намиг Джабраилов и Самед Новрузов, в третьем сезоне (2019 год) участвовала Ханым Ахмадиева.