В США начали сдавать в аренду трейлеры Бейонсе и Леди Гаги

Фирма Hemphill Brothers из Теннесси много лет снабжала музыкантов автобусами для концертных туров, пока не наступил 2020 год. Из-за пандемии концерты отменили и бизнес временно изменил направление, передает Trend Life со ссылкой РБК.

Американские знаменитости арендуют для концертных туров дома на колесах от компании Hemphill Brothers, которая располагает парком из 115 транспортных средств. В этом году из-за пандемии от автобусов стали отказываться, поэтому фирма решила предлагать их туристам в качестве индивидуальных гостиничных шаттлов.

Как сообщает Daily Mail, среди клиентов Hemphill Brothers были Тейлор Свифт, Опра Уинфри, Бейонсе и Леди Гага. Каждый раз при заказе трейлера знаменитости просили каким-то образом переоборудовать его. Например, для Тейлор Свифт устанавливали беговую дорожку, а для джазового исполнителя Гарри Конника-младшего — фортепиано.