Рейтинг главных российских актеров последних 10 лет (ФОТО)
"Бюллетень кинопрокатчика" составил рейтинг главных российских актеров последних 10 лет, передает Trend Life.
Аналитики "Бюллетеня" выделили девять ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актеров. Ими стали общее количество проектов, в которых принял участие актер, число главных ролей, количество зарубежных проектов, степень участия актера в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, совокупный бюджет пяти самых дорогих фильмов с участием артиста и совокупная посещаемость пяти самых успешных проектов участника рейтинга.
На первой строчке топа оказался Данила Козловский. У Козловского наибольшее количество главных ролей за десять лет и самая высокая вовлеченность в рекламные кампании среди всех участников рейтинга.
Второе место занял Александр Петров. Меньшее количество главных ролей и чуть более скромное представительство на постерах фильмов не позволили ему обойти Козловского. В то же время Петров превосходит лидера рейтинга по уровню медийности.
Замкнул тройку лидеров Петр Федоров. Совокупная аудитория пяти самых кассовых фильмов с Федоровым составила без малого 20 млн человек.
Топ-10 нашего списка выглядит так:
1. Данила Козловский
2. Александр Петров
3. Петр Федоров
4. Иван Ургант
5. Владимир Машков
6. Дмитрий Нагиев
7. Константин Хабенский
8. Федор Бондарчук
9. Сергей Светлаков
10. Милош Бикович