Названы худшие финалы сериалов в истории. Рейтинг самых неудачных концовок шоу был опубликован в издании The Independent, передает Trend Life со ссылкой на Lenta.ru.

Первое место в списке занял проект "Игра престолов", последний сезон которого сильно разочаровал фанатов. По мнению автора статьи Луи Чилтона, на протяжении восьмого сезона сериал "страдал от повествовательных и стилистических проблем", а поклонникам казалось, будто авторы предали их любимых героев.

На втором месте оказался ситком "Сайнфелд", финал которого назвали катастрофическим. Создатели характеризовали сериал как "шоу ни о чем", однако, как пишет Чилтон, в концовке решили рассказать практически обо всем и втянуть персонажей в надуманное судебное разбирательство.

Замкнул тройку "Декстер", рассказывающий о жизни серийного убийцы. Отмечается, что нелогичный финал не устроил практически никого из зрителей.

В десятку сериалов с наиболее неудачными концовками также вошли "Как я встретил вашу маму", "Розанна", "Клан Сопрано", "Маленький домик в прериях", "Сплетница" и "Твин Пикс: Возвращение".