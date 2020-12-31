Мири Юсиф решил покорить турецкий музыкальный олимп (ВИДЕО)
БАКУ /Trend Life/ - В социальной сети презентован видеоклип народного артист Азербайджана Мири Юсифа (Мири Юсиф Мирбабаев) на песню "Hayatım", сообщает Trend Life.
Песня вошла в его новый альбом "Al Təyyarə", предназначенный для турецкой эстрады.
Автор композиции "Hayatım" - Джай Хуна. Аранжировик – Ариф Зейналов, режиссер клипа – Зяки Багиров.
В новый альбом "Al Təyyarə" вошли 12 песен. Среди них и новые, написанные специально для турецкого музыкального рынка и всем хорошо известные хиты, которые он записал заново на турецком языке. Релиз альбома состоится при поддержке компании DMC, которая будет продвигать нашего соотечественника в турецком шоу-бизнесе.
(Автор: Джани Бабаева)
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