История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО)

Интересное 25 января 2021 14:25 (UTC+04:00)
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа представляем читателям Trend Life историю создания Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, который является одним из уникальных архитектурных памятников и культурных центров Баку.

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви расположен в центре Баку, недалеко от площади Фонтанов и входа в старинную часть столицы - Ичери Шехер. Этот нарядный светлый дворец, украшенный по фасаду бирюзовой и синей майоликой с прохладными лоджиями, в арках которых располагаются скульптурные фигуры классиков азербайджанской литературы, является одной из крупнейших и богатейших сокровищниц национальной духовной культуры. Его еще называют Дворцом поэзии, потому что со дня его основания работа, проводимая там, направлена на пропаганду древней культуры и литературы нашего народа.

От караван-сарая до Кабинета министров АДР

Это здание, построенное в середине XIX века, первоначально представляло собой одноэтажный караван-сарай. В 1860-х годах по заказу владельца здания, статского императорского советника, купца первой гильдии и мецената Гаджи Гаджиаги Дадашева главный архитектор Бакинской губернии Гасым бек Гаджибабабеков достроил второй этаж. Кстати, архитектор Гасым бек Гаджибабабеков сыграл большую роль в формировании центра города Баку. Первый среди кавказцев, кто работал в государственных и общественных учреждениях в области архитектуры и градостроительства.

Интересна личность Гаджи Гаджиаги Дадашева. Благодаря ему в Азербайджане впервые был основан дом престарелых, который был расположен в пригороде Бильгя. Он же первый построил в Лянкяране сиротский приют. Вместе со своим братом Гаджи Шихали Дадашевым он организовал судоремонтное дело в Баку, построил доки, средства от которых тратили на просвещение (Семинария Горийских учителей и "Женская школа"). Братьями было построено множество домов в Баку, которые стали архитектурными памятниками города. Они также вложили 25% средств, необходимых для строительства водопровода Шоллар. Впоследствии Гаджи Гаджиага Дадашев сдавал здание караван-сарая в аренду, а полученные средства перечислял в помощь сиротам и бездомным.

С 1865 по 1890 год в этом здании находилось Бакинское благородное общественное собрание, где собиралась элита города и проводила благотворительные вечера и концерты. Однако помещение не удовлетворяло возросшей деятельности, и Собрание перешло во вновь выстроенный меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым дом на углу Красноводской и Биржевой (ныне Дом офицеров). В 1891 году на первом этаже здания были открыты магазины, а на втором создана гостиница "Метрополь" и одноименный ресторан, владельцем которого стал купец Оменцетер. На первом этаже открылся Французский магазин модно-галантерейных товаров, мануфактурные магазины Гаджи Ага бека Алиева и Фархад-заде "Гаджи, бери бах", где продавали самый нежный и дорогой шелк, шерстяные и хлопчатобумажные ткани.

В 1915 году по проекту гражданского инженера Александра Никитина здание было значительно реконструировано, был надстроен еще один этаж, а бывший караван-сарай стал трехэтажной гостиницей "Метрополь".

От АДР на пути к современному облику

В период существования Азербайджанской Демократической республики, в 1918-1920 годах, здесь размещалось национальное правительство, возглавляемое Фатали ханом Хойским, жили и работали сотрудники Кабинета министров АДР. Интересно, что первое собрание Кабинета АДР прошло именно в этом здании.

После установления Советской власти в 1920-1930 годах в здании размещался АСПС (Азербайджанский союз профессиональных советов). В 30-е годы началась широкомасштабная подготовка к предстоящему 800-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Для этого при Совнаркоме АзССР был создан Юбилейный комитет, в который вошли известные историки, литераторы, архитекторы, художники и скульпторы. Вышел правительственный указ за № 4972 от 1 ноября 1939 года об организации в этом здании мемориального музея Низами Гянджеви.

По проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаила Усейнова был проведен основательный ремонт фасада музея и интерьера с учетом национальных традиций, установлены скульптуры на фасаде и достроены ещё два этажа. Интерьер музея был оформлен художником и ковроткачем Лятифом Керимовым. На фасаде здания по оси арок установлены статуи выдающихся поэтов и писателей Азербайджана - Мухаммеда Физули (скульптор Ф. Абдуррахманов), Молла Панаха Вагифа (скульптор Д.Гаръягды), Мирзы Фатали Ахундзаде (скульптор П.Сабсай), Хуршидбану Натаван (скульптор Е.Трипольская), Джалила Мамедкулизаде (скульптор Н.Захаров) и Джафара Джаббарлы (скульптор С. Кляцкий). Несмотря на то, что начало музея было положено в 1939 году, он открыл двери для посетителей только после победы в Великой Отечественной войне - 14 мая 1945 года.

Дважды, в 1959 и 1967 годах, музей был капитально отреставрирован, расширен и более усовершенствован. В 1967 году мемориальный музей был переименован в Музеей азербайджанской литературы. Кстати, когда-то на здании музея Низами - на стыке улиц Джапаридзе (сейчас М.Э.Расулзаде) и Коммунистическая (сейчас Истиглалийят) висели знаменитые, с тремя циферблатами, часы. Старшее поколение бакинцев, вероятно, помнит их: под ними вечерами назначали свидания влюбленные. Эти уникальные и единственные в своем роде в бывшем Союзе часы швейцарской фирмы безотказно служили городу до 70-х годов. В 2001-2003 годах музей вновь претерпел ряд новейших изменений. Следующий фундаментальный ремонт и реконструкция были произведены в 2005-2009 годах. Площадь экспозиции была увеличена до 2500 кв.м., из которых под экспозиции отведено 1409 кв.м., под фонды 173 кв.м. Количество залов доведено до 30 основных и 10 вспомогательных. Если до реставрации в музее демонстрировалось около 1000 из более чем 120 тысяч экспонатов музея, то после реставрации их количество достигло 25 тысяч. Часть здания отведена под книжный магазин.

Уникальная экспозиция музея

В экспозиции музея представлено более 3 тысяч рукописей, редких книг, иллюстраций, портретов, скульптур, миниатюр, воспоминаний писателей и других артефактов.

Гордостью музея является рукопись поэмы классика персидской поэзии Низами Гянджеви "Искандар-наме", написанная в 1418 году, экземпляр переписанной рукописи Физули "Бянкю-Баде" (1569 год), "Восточная поэма на смерть Пушкина" - Мирзы Фатали Ахундзаде, а также личные автографы и другие экспонаты и экспозиции, представляющие большую научную ценность. В музее хранится портрет поэта, выполненный Газанфаром Халыковым в 1940 году, а также рукописи поэм 1479 года Низами Гянджеви с миниатюрами.

Жемчужиной собрания являются мемуары, портреты, скульптуры, фотографии и автографы выдающихся деятелей литературы. Экспозиция охватывает залы, в которых отражена жизнь и творчество классиков культуры и искусства - Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Моллы Панаха Вагифа, Насреддина Туси, Шамси Тебризи, Зульфугара Ширвани, Моллы Гасыма Ширвани, Шах Исмаила Хатаи, Гасанбека Зардаби, Гусейна Джавида, Мирзы Фатали Ахундзаде, Самеда Вургуна, Мирзы Алекбера Сабира и т.д.

Одна из экспозиций посвящена жертвам репрессии, где посетители могут увидеть фотокопии документа "Дело", открытого на каждого невинного человека.

В обновленной экспозиции музея, отвечающей современным мировым стандартам, проведена полная компьютеризация и усовершенствование инновационными средствами. В экспозиции демонстрируются редкие рукописи, материально-культурные образцы древности, художественные картины, ковры, издания редких книг, миниатюры, образцы каллиграфии, нумизматики, личные вещи писателей, документальные фотоснимки, образцы скульптуры, карты, ремесленные изделия, изразцы… В обновленной экспозиции музея, с помощью мониторов, посетители знакомятся с ценными аудио-видео материалами – различными фильмами, фрагментами сценического искусства, произведениями видных композиторов, могут послушать записи образцов поэзии в исполнении известных актеров.

Залы музея украшают новые работы художников – портреты, табло, иллюстрации. В зале "Современной азербайджанской литературы" представлены ценные документы, награды, личные вещи писателей, витрины с часами, принадлежавшими нашим корифеям и отсчитывающими время их творчества. Большое внимание уделено также залам литературы Южного Азербайджана и эмиграционной литературы. Экскурсионная информация представлена на нескольких языках.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)

История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Image
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
Генпрокуратура провела операцию в центральной больнице Масаллы, задержан главный врач
Генпрокуратура провела операцию в центральной больнице Масаллы, задержан главный врач
Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на мине (версия 2)
Сотрудник Агентства по разминированию Азербайджана подорвался на мине (версия 2)
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане названы места, где охота запрещается (ВИДЕО) Общество 14:28
Банеры на фронтоне здания Киноцентра "Низами" в форме билетов с датами освобождения от оккупации азербайджанских городов (ФОТО) Интересное 14:27
В 2020 году в Азербайджане по фактам коррупции направлено в суд 180 уголовных дел против 281 должностного лица Политика 14:25
История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО) Интересное 14:25
В прошлом году в Азербайджане были зарегистрированы семь политических партий Политика 14:21
Эксперт «Лаборатории Касперского» перечислил шесть шагов для более безопасного использования Telegram Общество 14:13
В Азербайджана открылись торговые объекты, парикмахерские и салоны красоты (ФОТОРЕПОРТАЖ) Общество 14:12
Баланс счета текущих операций Азербайджана в течение 2021 года вернется к профициту – Standard & Poor's Финансы 14:11
Агентство по развитию экономических зон Азербайджана будет стимулировать приток инвестиций в индустриальные парки Бизнес 14:08
Письма о преступлениях Армении отправлены генеральным прокурорам и министрам юстиции 25 стран (ФОТО) Политика 14:05
В прошлом году в Азербайджане были зарегистрированы более 35 тыс. браков - минюст Общество 14:04
В Казахстане пройдет электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов Энергетика 13:58
Минсельхоз Казахстана проводит подготовку к посевной кампании Казахстан 13:57
Нацбанк Казахстана принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% Финансы 13:55
В Азербайджане освобождена часть осужденных лиц из числа близких родственников шехидов Общество 13:54
Во Франции заявили, что не выявили неожиданных побочных реакций на вакцину от коронавируса Европа 13:50
Азербайджанская инвесткомпания об автоматизации деривативных сделок на рынке капитала Финансы 13:49
Интигам Акперов – сын азербайджанской земли в России: Я давно не был на Родине… (ФОТО) Интервью 13:47
Бахрейн одобрил вакцину компании AstraZeneca Арабские страны 13:45
Операция в Дашалты 1992 года попала в историю как большая неудача азербайджанской армии – через 29 лет репортаж Trend TV о победе в Дашалты Политика 13:44
Завтра в Баку будет ветрено Общество 13:43
Генпрокуратура Азербайджана объявила в розыск 17 армянских наемников Общество 13:26
После психологической травмы на войне человек в порыве агрессии может нанести себе вред – психолог Общество 13:25
В Туркменистане работают над регистрацией второй российской вакцины от коронавируса Бизнес 13:04
Доходы от продажи конденсата с месторождения "Шах Дениз" превысили $220 млн Энергетика 12:59
В Кабуле подорвали машину посольства Италии Другие страны 12:56
SOFAZ обнародовал объем поступлений с АЧГ за 2020 год Энергетика 12:50
Проводится встреча между главами МИД Азербайджана и Ирана (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:47
В Папуа - Новой Гвинее произошло землетрясение магнитудой 5,5 Другие страны 12:44
В Азербайджане за период пандемии были помилованы 176 осужденных старше 65 лет - минюст Общество 12:41
Эльмар Гасымов встретился со студентами накануне экзаменов Общество 12:38
Туркменистан планирует сдать в эксплуатацию ряд новых объектов в текущем году Энергетика 12:28
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 298 Грузия 12:28
Интересная акция от азербайджанского студента, обучающегося в Польше (ФОТО) Общество 12:27
Обсуждены дальнейший шаги по реформированию энергетического сектора Узбекистана Узбекистан 12:26
Президент Ильхам Алиев принял главу МИД Ирана (ВИДЕО) Политика 12:25
Российское посольство в Туркменистане организовало шестой вывозной авиарейс Транспорт 12:16
В Баку временно изменена схема движения двух автобусов (ФОТО) Транспорт 12:15
Художник и ковер – международное мероприятие в Баку к 100-летию Кямиля Алиева Культура 12:10
В России выявили 19 290 заразившихся коронавирусом за сутки Россия 12:10
Беларусь назвала объем денежных переводов из Туркменистана Финансы 12:05
В Азербайджане возрос совокупный объём находящихся на хранении ценных бумаг Финансы 12:00
Таджикистан – страна туризма Таджикистан 11:55
Возрождение Карабаха придаст серьезный импульс развитию ненефтяного сектора Азербайджана - Микаил Джаббаров Бизнес 11:52
"Моя Родина – Азербайджан" - 1000 детей и подростков направили свои работы на конкурс Культура 11:48
В Хачмазе привиты от коронавируса 272, в Худате - 107 человек - центральная больница Общество 11:42
В Азербайджане готовятся к интеграции госорганов в «Правительственное облако» ИКТ 11:36
Текстильное производство в Казахстане показывает стабильный рост Казахстан 11:33
Скоро начнется строительство ж/д терминала между Ираном и Азербайджаном - губернатор иранской провинции Экономика 11:25
Названо число прибывших в Азербайджан на ПМЖ за 11 месяцев прошлого года Общество 11:20
Логистические компании Туркменистана и Казахстана договорились о сотрудничестве Транспорт 11:03
Австралия потратит $770 млн на разработку новейших вооружений Другие страны 10:59
Цены на азербайджанскую нефть за минувшую неделю (ОБЗОР) Финансы 10:56
Ряд гособъектов Туркменистана перейдет в управление членов Союза промышленников и предпринимателей Бизнес 10:54
В UNEC состоялась международная конференция на тему «Албанское христианское наследие Азербайджана – храм Худаванг» (ФОТО) Общество 10:53
Начато строительство Сырдарьинской ТЭС Узбекистан 10:51
В Азербайджане учатся более 5 тыс. иностранных студентов из 84 стран Общество 10:50
Пройдут переговоры по ситуации с поставками в Россию томатов из Азербайджана Бизнес 10:46
Минсвязи Азербайджана о современных облачных технологиях в стране ИКТ 10:41
Количество партнеров Азербайджанского кредитного бюро к началу 2021 г. возросло Финансы 10:39
В международные организации направлен отчет в связи с бесчеловечным обращением армянской стороны с азербайджанскими пленными Политика 10:36
Российские компании смогут пригласить узбекских рабочих через Минстрой Узбекистан 10:23
Через терминал Джейхан с начала года отгружено свыше 15 млн баррелей нефти с АЧГ Энергетика 10:16
ОАЭ и Афганистан приобрели на бирже Туркменистана топливо местного производства Бизнес 10:11
Второе землетрясение за сутки произошло в Грузии Грузия 10:03
Золото в Азербайджане дешевеет Финансы 10:02
В Китае при взрыве газовой трубы погибли три человека Другие страны 10:00
Манат укрепился к рублю и лире Финансы 09:42
Нефть дешевеет на опасениях за снижение спроса Энергетика 09:16
Япония может разместить своих морских пехотинцев на американской базе на Окинаве Другие страны 08:57
В Гонконге сняли оцепление района, где тысячи жителей протестировали на коронавирус Другие страны 08:46
TAP будет проводить рыночные тесты каждые два года - управляющий директор Энергетика 08:32
В результате взрыва газовой трубы в КНР пострадали восемь человек Другие страны 08:29
Парламентская делегация Грузии примет участие в зимней сессии ПАСЕ Грузия 08:13
1480 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Казахстане за сутки Казахстан 08:10
Китайский город Санья в 2020 году построил более 1,5 тыс. базовых станций 5G ИКТ 07:57
Глава Samsung не будет оспаривать решение суда, приговорившего его к 2,5 года тюрьмы Другие страны 07:41
Власти США не знают, сколько доз вакцины от коронавируса готовы к применению в стране США 07:24
Власти Новой Зеландии заявили о первом за два месяца случае передачи коронавируса в стране Другие страны 07:09
Сенатор США внесет законопроект о легальном статусе беженцев из Венесуэлы США 06:51
Президент Мексики заразился коронавирусом Другие страны 06:29
Сильное землетрясение произошло на Аляске США 06:14
Полиция Франции выписала 110 тыс. штрафов за нарушение комендантского часа Европа 05:58
Австралийский регулятор одобрил применение вакцины Pfizer от COVID-19 Другие страны 05:35
Эквадор разрешил использование вакцины AstraZeneca от COVID-19 Другие страны 05:12
В США заявили, что отношения США и Ирана могут измениться после прихода к власти Байдена США 04:49
ЦАР передала МУС лидера повстанцев, разыскиваемого за военные преступления Другие страны 04:28
ООН зафиксировала снижение прямых иностранных инвестиций в мире в 2020 году на 42% Финансы 04:11
США введет ограничение на въезд для иностранцев, побывавших недавно в ЮАР США 03:50
"Спартак" ведет переговоры с "Аяксом" о переходе Промеса за €12 млн Спорт 03:31
После обработки 96% протоколов президент Португалии лидирует на выборах главы государства Европа 03:09
Более 100 человек задержали в Амстердаме за участие в акции протеста Европа 02:47
Байден в разговоре с Макроном выразил готовность укреплять трансатлантические отношения США 02:29
"Валенсия" уступила "Атлетико" в матче чемпионата Испании Спорт 02:13
Король Саудовской Аравии назначил нового главу центробанка Арабские страны 01:54
В Абу-Даби открылось израильское посольство Арабские страны 01:35
В Гане в аварии с участием автобуса погибли шесть человек Другие страны 00:56
Кабмин Израиля постановил закрыть аэропорт Бен-Гурион с 26 по 31 января Транспорт 00:29
"Манчестер Юнайтед" выиграл у "Ливерпуля" в матче Кубка Англии по футболу Спорт 00:15
В Азербайджане возобновляется въезд-выезд в районы Азербайджан 00:01
Все новости