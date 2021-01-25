История создания Музея имени Низами Гянджеви – интересные факты, старые фото, современный облик (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В честь Года Низами Гянджеви и 880-летия великого азербайджанского поэта и философа представляем читателям Trend Life историю создания Музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, который является одним из уникальных архитектурных памятников и культурных центров Баку.

Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви расположен в центре Баку, недалеко от площади Фонтанов и входа в старинную часть столицы - Ичери Шехер. Этот нарядный светлый дворец, украшенный по фасаду бирюзовой и синей майоликой с прохладными лоджиями, в арках которых располагаются скульптурные фигуры классиков азербайджанской литературы, является одной из крупнейших и богатейших сокровищниц национальной духовной культуры. Его еще называют Дворцом поэзии, потому что со дня его основания работа, проводимая там, направлена на пропаганду древней культуры и литературы нашего народа.

От караван-сарая до Кабинета министров АДР

Это здание, построенное в середине XIX века, первоначально представляло собой одноэтажный караван-сарай. В 1860-х годах по заказу владельца здания, статского императорского советника, купца первой гильдии и мецената Гаджи Гаджиаги Дадашева главный архитектор Бакинской губернии Гасым бек Гаджибабабеков достроил второй этаж. Кстати, архитектор Гасым бек Гаджибабабеков сыграл большую роль в формировании центра города Баку. Первый среди кавказцев, кто работал в государственных и общественных учреждениях в области архитектуры и градостроительства.

Интересна личность Гаджи Гаджиаги Дадашева. Благодаря ему в Азербайджане впервые был основан дом престарелых, который был расположен в пригороде Бильгя. Он же первый построил в Лянкяране сиротский приют. Вместе со своим братом Гаджи Шихали Дадашевым он организовал судоремонтное дело в Баку, построил доки, средства от которых тратили на просвещение (Семинария Горийских учителей и "Женская школа"). Братьями было построено множество домов в Баку, которые стали архитектурными памятниками города. Они также вложили 25% средств, необходимых для строительства водопровода Шоллар. Впоследствии Гаджи Гаджиага Дадашев сдавал здание караван-сарая в аренду, а полученные средства перечислял в помощь сиротам и бездомным.

С 1865 по 1890 год в этом здании находилось Бакинское благородное общественное собрание, где собиралась элита города и проводила благотворительные вечера и концерты. Однако помещение не удовлетворяло возросшей деятельности, и Собрание перешло во вновь выстроенный меценатом и нефтепромышленником Мусой Нагиевым дом на углу Красноводской и Биржевой (ныне Дом офицеров). В 1891 году на первом этаже здания были открыты магазины, а на втором создана гостиница "Метрополь" и одноименный ресторан, владельцем которого стал купец Оменцетер. На первом этаже открылся Французский магазин модно-галантерейных товаров, мануфактурные магазины Гаджи Ага бека Алиева и Фархад-заде "Гаджи, бери бах", где продавали самый нежный и дорогой шелк, шерстяные и хлопчатобумажные ткани.

В 1915 году по проекту гражданского инженера Александра Никитина здание было значительно реконструировано, был надстроен еще один этаж, а бывший караван-сарай стал трехэтажной гостиницей "Метрополь".

От АДР на пути к современному облику

В период существования Азербайджанской Демократической республики, в 1918-1920 годах, здесь размещалось национальное правительство, возглавляемое Фатали ханом Хойским, жили и работали сотрудники Кабинета министров АДР. Интересно, что первое собрание Кабинета АДР прошло именно в этом здании.

После установления Советской власти в 1920-1930 годах в здании размещался АСПС (Азербайджанский союз профессиональных советов). В 30-е годы началась широкомасштабная подготовка к предстоящему 800-летнему юбилею гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Для этого при Совнаркоме АзССР был создан Юбилейный комитет, в который вошли известные историки, литераторы, архитекторы, художники и скульпторы. Вышел правительственный указ за № 4972 от 1 ноября 1939 года об организации в этом здании мемориального музея Низами Гянджеви.

По проекту архитекторов Садыха Дадашева и Микаила Усейнова был проведен основательный ремонт фасада музея и интерьера с учетом национальных традиций, установлены скульптуры на фасаде и достроены ещё два этажа. Интерьер музея был оформлен художником и ковроткачем Лятифом Керимовым. На фасаде здания по оси арок установлены статуи выдающихся поэтов и писателей Азербайджана - Мухаммеда Физули (скульптор Ф. Абдуррахманов), Молла Панаха Вагифа (скульптор Д.Гаръягды), Мирзы Фатали Ахундзаде (скульптор П.Сабсай), Хуршидбану Натаван (скульптор Е.Трипольская), Джалила Мамедкулизаде (скульптор Н.Захаров) и Джафара Джаббарлы (скульптор С. Кляцкий). Несмотря на то, что начало музея было положено в 1939 году, он открыл двери для посетителей только после победы в Великой Отечественной войне - 14 мая 1945 года.

Дважды, в 1959 и 1967 годах, музей был капитально отреставрирован, расширен и более усовершенствован. В 1967 году мемориальный музей был переименован в Музеей азербайджанской литературы. Кстати, когда-то на здании музея Низами - на стыке улиц Джапаридзе (сейчас М.Э.Расулзаде) и Коммунистическая (сейчас Истиглалийят) висели знаменитые, с тремя циферблатами, часы. Старшее поколение бакинцев, вероятно, помнит их: под ними вечерами назначали свидания влюбленные. Эти уникальные и единственные в своем роде в бывшем Союзе часы швейцарской фирмы безотказно служили городу до 70-х годов. В 2001-2003 годах музей вновь претерпел ряд новейших изменений. Следующий фундаментальный ремонт и реконструкция были произведены в 2005-2009 годах. Площадь экспозиции была увеличена до 2500 кв.м., из которых под экспозиции отведено 1409 кв.м., под фонды 173 кв.м. Количество залов доведено до 30 основных и 10 вспомогательных. Если до реставрации в музее демонстрировалось около 1000 из более чем 120 тысяч экспонатов музея, то после реставрации их количество достигло 25 тысяч. Часть здания отведена под книжный магазин.

Уникальная экспозиция музея

В экспозиции музея представлено более 3 тысяч рукописей, редких книг, иллюстраций, портретов, скульптур, миниатюр, воспоминаний писателей и других артефактов.

Гордостью музея является рукопись поэмы классика персидской поэзии Низами Гянджеви "Искандар-наме", написанная в 1418 году, экземпляр переписанной рукописи Физули "Бянкю-Баде" (1569 год), "Восточная поэма на смерть Пушкина" - Мирзы Фатали Ахундзаде, а также личные автографы и другие экспонаты и экспозиции, представляющие большую научную ценность. В музее хранится портрет поэта, выполненный Газанфаром Халыковым в 1940 году, а также рукописи поэм 1479 года Низами Гянджеви с миниатюрами.

Жемчужиной собрания являются мемуары, портреты, скульптуры, фотографии и автографы выдающихся деятелей литературы. Экспозиция охватывает залы, в которых отражена жизнь и творчество классиков культуры и искусства - Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, Моллы Панаха Вагифа, Насреддина Туси, Шамси Тебризи, Зульфугара Ширвани, Моллы Гасыма Ширвани, Шах Исмаила Хатаи, Гасанбека Зардаби, Гусейна Джавида, Мирзы Фатали Ахундзаде, Самеда Вургуна, Мирзы Алекбера Сабира и т.д.

Одна из экспозиций посвящена жертвам репрессии, где посетители могут увидеть фотокопии документа "Дело", открытого на каждого невинного человека.

В обновленной экспозиции музея, отвечающей современным мировым стандартам, проведена полная компьютеризация и усовершенствование инновационными средствами. В экспозиции демонстрируются редкие рукописи, материально-культурные образцы древности, художественные картины, ковры, издания редких книг, миниатюры, образцы каллиграфии, нумизматики, личные вещи писателей, документальные фотоснимки, образцы скульптуры, карты, ремесленные изделия, изразцы… В обновленной экспозиции музея, с помощью мониторов, посетители знакомятся с ценными аудио-видео материалами – различными фильмами, фрагментами сценического искусства, произведениями видных композиторов, могут послушать записи образцов поэзии в исполнении известных актеров.

Залы музея украшают новые работы художников – портреты, табло, иллюстрации. В зале "Современной азербайджанской литературы" представлены ценные документы, награды, личные вещи писателей, витрины с часами, принадлежавшими нашим корифеям и отсчитывающими время их творчества. Большое внимание уделено также залам литературы Южного Азербайджана и эмиграционной литературы. Экскурсионная информация представлена на нескольких языках.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)