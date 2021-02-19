Контрудар: глобальное наступление! Виртуальная битва с участием восьми стран в честь Года Низами

БАКУ /Trend Life/ - С 27 марта по 4 апреля пройдет международный турнир под названием "Хамса" по Counter-Strike: Global Offensive (Контрудар: глобальное наступление), самой популярной игре по виртуальным битвам, сообщили Trend Life организаторы Gaming League Azerbaijan.

Counter-Strike: Global Offensive - многопользовательская компьютерная игра. Игроки делятся на две команды, после чего сражаются друг с другом в серии раундов, по результатам которых определяется команда-победитель. Игроку доступны разные режимы игры, меняющие условия поединка между командами, а также игра с ботами.

Всего в турнире "Хамса" по олимпийской системе примут участие 16 команд. Наряду с Азербайджаном за награду будут бороться команды из Беларуси, Грузии, Украины, Северной Македонии, Словакии, Польши и Венгрии. Все игры будут проходить по системе "Вo3".

"Популярность киберспорта, который привлек более 400 миллионов человек, сегодня растет. Киберспорт включен в программу XIX Азиатских игр 2022 года в качестве теста. 2021 год объявлен в нашей стране Годом Низами в честь 880-летия великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Поэтому мы решили назвать турнир в честь эпических произведений Низами Гянджеви, объединенных в "Хамсе", то есть в "Пятерицу". Мы верим, что турнир "Хамса" будет встречен с большим интересом и внесет свой вклад в проведение Года Низами в Азербайджане", - отметил глава Gaming League Azerbaijan Адиль Махмудов.

Международный турнир пройдет при поддержке Федерации киберспорта Азербайджана, министерства молодежи и спорта, министерства транспорта, связи и высоких технологий.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)