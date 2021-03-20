Как отмечали праздник Новруз в старой Шуше – традиции и ритуалы

Интересное 20 марта 2021 14:54 (UTC+04:00)
Как отмечали праздник Новруз в старой Шуше – традиции и ритуалы

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане отмечается один из самых древних, любимых и веселых праздников Новруз, который вобрал в себя традиционные ценности нашего народа. Новруз в Азербайджане всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства. По древнему солнечному календарю этот день означает начало весны и нового года.

30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, с этого времени 21 марта объявлено как Международный день Новруз.

Представляем читателям Trend Life материал о праздновании Новруза в старой Шуше.

Как известно, фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции.

Это был один из самых любимых праздников шушинцев. К нему готовились заранее и отмечали особенно торжественно. Новруз байрамы одним из немногих праздников, отмечаемых по солнечному календарю. Подготовка к Новрузу начиналась за месяц до дня равноденствия.

Новрузу предшествуют четыре чершенбе и отмечали эти дни со вторника (на азербайджанском чершенбе ахшамы) на среду (чершенбе). Согласно преданию, что нашло отражение и в священных писаниях, Всевышний создал мир за неделю, а само сотворение мира началось именно на второй день. Поэтому в тюркской мифологии вторник считался священным днем.

Каждую из четырех чершенбе во дворах, площадях и на горной равнине Джыдыр дюзю (Поле для скачек) разводили костры, прыгали через них, пели обрядовые песни. Кстати, в период правления основателя Карабахского ханства Панах Али-хана было принято на близлежащих вершинах, окружавших Шушу, зажигать три костра. Дело в том, что в те годы Панах Али-хан вел войны с врагами, которые посягали на независимость Карабахского ханства. Один костер олицетворял предупреждение для жителей ханства, два огня – битву, три - победу.

Каждая из чершенбе сохранила свое древнее название, связанное с культами воды (су чершенбеси), огня (од чершенбеси) и ветра (йел чершенбеси). Особенно торжественно отмечалась последняя – земли (торпаг) или ахыр чершенбе. В ночь со вторника на среду было принято встречать восход солнца (дан атма). К этому времени производилась уборка дворов и домов, детям шили новую одежду, пекли сладости, которые олицетворяли небесный свод: гогал - солнце, шекербура - полумесяц, а пахлава - звезды. Эти сладости собирались на специальных блюдах (хонча), покрытых дорогой нарядной тканью, чаще всего тирьмя. Туда же обязательно клали крашеные яйца и семени - проростки зерен пшеницы, кунджута, выращенные на блюдце или в тарелке. Специально к Новрузу из семени готовили особую халву. Присутствие в халве богатой витаминами и минералами семени, а также ореха, миндаля, гвоздики, корицы, аниса, фейхеля, дошаба и перца помогало восстановить силы ослабшему за зиму организму, восстановить недостачу витаминов и минералов. Из семени готовили также тонизирующий напиток - семени халими. Аналогичный целебный напиток - халим ашы готовили из отмоченной пшеницы. Жарили горга, состоящее из пшеницы и кунджута, отдельно - нохуд. Все это устанавливалось на праздничных столах. Комнаты домов украшались подснежниками и фиалками. К вечеру запускали фейерверки, зажигали факелы, а небольшие сальные свечи устанавливались по всему дому внутри и снаружи. В дни праздника полагалось есть джиря аш (плов с анисом), лобйалы аш (плов с фасолью) и многие другие, традиционные для Шуши, пловы. В предпраздничные вечера женщины с хонча шли на кладбище и оставляли их на могилах своих близких. В первый день праздника вся семья должна была быть дома. Кстати, традиция Новруза - папаг атма (подбрасывание шапки к порогу дому), носила совершенно иной смысл, нежели сегодня. Традиционно шапки подбрасывали к порогам зажиточных людей, которые делились подарками, чтобы затем положить их перед дверьми бедных домов - таким образом каждый мог отпраздновать Новруз.

О начале праздника - наступлении равноденствия - горожан и селян оповещали оружейными и пушечными выстрелами. Благоверные встречали стрельбу за чтением Корана. Считалось, что год пройдет так как, ты его встретишь в дни Новруз байрамы. Поэтому старались встретить его в радости и веселье. К концу праздника из мечети приносили воду уходящего года и разливали по местам хранения продуктов, чтобы они не иссякали. С утра пораньше отправлялись на родники, где загадывали желания, прыгали через ручьи, обмывались водой. На праздник на Джыдыр дюзю устраивали гуляния со скачками и джигитовкой на Карабахских скакунах, а лучших одаривались подарками. Скачки и джигитовка проводились под музыку. Причем, девушки не уступали юношам в искусстве джигитовки. На холмах устанавливали красивые шатры для хана и его окружения, недалеко от них располагались палатки ханши с ее детьми и близкими. Караван мулов доставлял к шатрам переносные мангалы для приготовления шашлыков, воду, походные кальяны и праздничную еду. В дни праздника на городских площадях выступали канатоходцы, шуты, шли театральные представления с участием главных персонажей Новруза - Бахар гызы, Кеса и Кечал, свою силу показывали пехлеваны (силачи), проводились состязания среди борцов (зорхана, гюлешь), игры в човган (современное поло), сопро­вождающиеся музыкой. Для игры в човган была выведена специальная порода лошадей - човгани, отличающаяся низкорослостью и выносливостью (в Европе пони). Карабахские кони при их небольшом росте как нельзя лучше подходили для игры в човган, в которую также играли и женщины. На Ашагы мейдан (Нижняя площадь), расположенной в восточной части города, проводились петушиные и козлиные бои, которые собирали большое количество народа.

В старой Шуше, так же как в других столичных городах Азербайджана, музыка звучала везде. Однако было и отличие. В Шуше пели и играли на музыкальных инструментах буквально все жители независимо от возраста и положения. При этом звучали большие барабаны (кес, нагара), литавры, зурна и каранай, шейпур, нефир, шах-нефир. В Шушинской зорхана и на Джыдыр дюзю, где традиционно проводились спортивные состязания, постоянно звучали музыка, а также пение и декламирование героических дастанов. На скачках на зурне исполнялись полюбившиеся Карабахским скакунам воинственные мелодии Кёроглу. Музыка звучала в многочисленных кофейнях, на базарах, на любимых у шушинцев пикниках. Ни одна детская игра не обходилась без песен, а обмен новыми песнями или мелодиями входил в круг самых популярных игр шушинских детей. Кстати, дети на праздник Новруз на 3-4 дня освобождались от учебы. Организовывались музыкально-литературные меджлисы поэтессы Хуршидбану Натаван, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана, и учёного, художника, музыковеда и поэт Мир Мохсун Навваба. Кстати, на эти меджлисах всегда выбирался падшах – ведущий мероприятия: одним из известных был поэт Мирза Алескер Новрас.

Картина была необычно красочной и праздничной. Женщины были одеты в одежду из самых дорогих, расшитых золотом тканей ярких, чистых цветов с богатыми золотыми и серебряными украшениями. Черные, зеленые и красные чуха, цветные шаровары, дорогое оружие и ювелирные украшения мужчин ни в чем не уступали женским нарядам и украшениям.

В эти дни было также принято проводить пышные свадьбы. Свадьба могла длиться несколько дней и часто превращалась в своеобразный конкурс лучших певцов и музыкантов города. После таких свадеб любители еще долго обсуждали особенности исполнения того или другого дастана, дастгяха или мугама.

При подготовке статьи использован материал из книги Чингиза Каджара "Старая Шуша" и из открытых источников интернете.

(Автор: Вугар Иманов)

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