История создания Бакинского цирка – как это было… Первый в СССР и на Востоке! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На арене выступает! – с таким торжественным возгласом шпрехшталмейстер, ведущий представления со сложно произносимым названием объявлял номера… Как давно это было, а, может, и недавно….

Цирк всегда ассоциируется с детством, когда мы готовы удивляться трюкам людей и животных, смеяться над клоунами и радоваться атмосфере окружающего праздника. Это прекрасная возможность отвлечься от дел и забот, отдохнуть после трудной рабочей недели, избавиться от стресса. А в перерыве отведать мороженого или бутербродов в буфете, купить детям сувениры и вновь лицезреть цирковое искусство… Мы расскажем читателям Trend Life историю создания Бакинского цирка, посвященную Международному дню цирка.

Из мировой истории

Ежегодно в третью субботу апреля все мировое цирковое сообщество и любители этого удивительного искусства отмечают необыкновенно веселый праздник – Международный день цирка (World Circus Day). Как раз сегодня, 17 апреля, происходит это значимое событие. Этот день учрежден не только с целью показать цирк во всем его великолепии и порадовать поклонников данного искусства новыми программами и представлениями, но и для того, чтобы отдать должное вкладу циркового искусства в культуру.

Инициаторами учреждения праздника выступили в 2009 году Европейская цирковая ассоциация (European Circus Assotiation) и Всемирная федерация цирка (Federation Mondiale Du Cirque), действующая под патронажем принцессы Монако Стефании.

Еще в Древнем Риме цирками назывались специальные огороженные пространства на открытом воздухе, где проводились захватывающие конные скачки, гонки на колесницах, соревнования по борьбе и акробатике.

Родоначальником цирка в современном понимании считается английский наездник Филипп Астли, который в 1768 году создал "Амфитеатр Астли" и дал первое акробатическое выступление на лошадях в Лондоне. Причем он опытным путем установил, что для лошадей наиболее удобно в полном галопе бежать и выполнять трюки по кругу диаметром 42 фута, или 13 метров. Поэтому все арены цирков имеют такой одинаковый диаметр.

Интересно, что его конкурент Джон Хьюджес решил использовать другое название, поэтому он заимствовал у римлян слово "цирк". Хьюджес открыл свой "Королевский цирк" поблизости от "Амфитеатра Астли", чтобы переманивать зрителей. В ответ на это Астли разнообразил программу жонглерами, канатоходцами, гимнастами и клоунами. В итоге цирк приобрел современные черты.

А старейшим цирковым стационаром считается цирк Гаэтано Чинизелли в Санкт-Петербурге, открытый в 1877 году.

Старинный цирк в Баку. Традиции национального Новруза

Кстати, если учитывать древние традиции, то история цирка вос­хо­дит к пе­ри­оду народ­ных празд­неств (например, Новруза), во вре­мя ко­то­рых про­во­ди­лись спор­тивные со­стя­за­ния между силачами и борцами, обычно в помещении под названием "зорхана" или на открытых полянах. Проводились скачки с джигитовкой, кана­то­ход­цы ра­до­ва­ли вир­ту­оз­ным ба­лан­си­ро­ва­ни­ем на тон­кой ве­ревке, а пер­со­нажей Ке­ча­ла и Ко­су мож­но рас­це­ни­вать как со­вре­мен­ных кло­у­нов. Во всем присутствовали элементы сегодняшнего профессионального цирка.

В те годы в Баку был нефтяной бум, который привлекал людей со всего мира, в том числе передвижные коллективы артистов. В 1879-80 годах Городская управа завалена прошениями частных лиц о строительстве временных помещений театра, цирка и других зрелищных учреждений на оживленных участках города.

Театральный антрепренер Верони-Вест просит участок для постройки театра-цирка. В 1882-1883-х появился деревянный цирк Таурека, собиравший массу народа. А в 1898 году в театре-цирке В.И.Васильева-Вятского 2 августа были показаны фильмы, снятые в этом же году Александром Мишоном для предстоящей Всемирной выставки в Париже. Кстати, это дата ныне отмечается как День национального кино.

В 1898 году русские цирковые предприниматели и артисты братья Никитины открыли в Баку первый цирк-зоопарк. В 1904 году они построили первое на Востоке Цирковое здание (на пересечении улицы Низами и проспекта Бюльбюля, на месте нынешнего сада Насими). Но в 1906 году он сгорел. В том же году на этом же месте Никитины возвели цирк из камня, который прослужил до 1916 года. Здесь выступали силачи и борцы, жонглеры и канатоходцы. Огромные аншлаги собирались на выступлениях легендарного силача и борца Сали Сулеймана, жонглера Мансура Ширвани, впоследствии дрессировщика зверей. Здесь постоянно проходили чемпионаты по французской и греко-римской борьбе, где выделялись Сали Сулейман, Александр Пустынников, Иван Плясуля, Иван Поддубный, Иван Заика, Махмуд Исрафилбек и многие другие. Прошли премьеры оперных произведений Узеира Гаджибейли "Шейх Саван" и опер "Шах Аббас и Хуршуд Бану", оперетты "Муж и жена", состоялись гастроли "известной гениальной босоножки" Айсидоры Дункан и т.д.

В 1917 году вместо снесенного цирка братьев Никитиных братья Ефимовы построили на новом месте (улица Узеира Гаджибейли, здание почты) другое здание цирка, но в декабре 1924 года и оно было уничтожено пожаром. В 20-х годах выступали различные группы цирковых артистов, например, под руководством братьев Танти и Лери, очень популярных в то время, и другие коллективы. В 1928 году по указу Совнаркома был создан Азербайджанский советский цирк, по проекту Ярослава Кудрявцева. На этом же месте вновь было построено деревянное здание, но оно снова сгорело в 1931 году! Мистика!

Создание Бакинского государственного цирка

Коллектив Бакинского государственного цирка был создан в 1945 году. Его репертуар состоял не только из цирковых номеров, но и выступлений артистов эстрады и балета. Вместе с коллективом цирка работали известные азербайджанские композиторы, поэты, балетмейстеры, артисты и художники. Первую программу под названием "Азербайджанская свадьба" подготовил композитор Узеир Гаджибейли, которая в 1946-1951 годах была представлена в Баку, Москве и других городах бывшего СССР. Зрителям сквозь призму циркового искусства были показаны древние обычаи и традиции Азербайджана, национальные свадебные традиции и танцы. С 1946 года коллектив также гастролировал по городам СССР с программами "Мы из Баку" и "Заря над скалой", выступал в Европе, Азии, Африке, Америке.

Существующее здание Бакинского цирка было построено в 1967 году по проекту архитекторов "Азгоспроекта" Энвера Исмаилова и Фаины Леонтьевой.

Большое круглое здание сочетает в себе легкость больших стеклянных поверхностей и тяжелых светлый ребер, усеченных к ним. Такое архитектурное решение дополнительно подчеркивает округлые формы цирка. По мнению ведущих мировых архитекторов, это здание является одним из красивейших в Баку. Светлое здание оборудовали самой современной по тем временам цирковой техникой. Это был единственный тогда в Советском Союзе цирк, в котором существовало три манежа – обыч­ный ка­у­чу­ко­вый, бассейн, во­да в ко­то­ром при не­об­хо­ди­мо­с­ти мог­ла за­мо­ра­жи­вать­ся для кат­ка и ле­до­вых пред­став­ле­ний, и до­пол­ни­тель­ный ниж­ний ма­неж для тре­ни­ро­вок. Бакинский цирк был сдан в эксплантацию в 1968 году и стал первым стационарным цирком такого типа во всем Советском Союзе. В нем насчитывалось 2400 зрительских мест. И только в 1971 году был построен Большой Московский цирк на проспекте Вернадского, рассчитанный уже на 3310 мест. Особо подчеркнем, что Азербайджан является единственной восточной страной, где цирк имеет свое здание. Даже в Турции такого нет!

После развала Союза Бакинский цирк пришел в упадок, но в 2007 году возобновил свою деятельность. Бакинский государственный цирк – единственный стационарный цирк ближнего Востока. Он принимал циркачей с мировыми именами, наши артисты с успехом выступали во многих странах мира.

(Автор: Вугар Иманов)