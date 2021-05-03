Как правильно готовить бургеры и сэндвичи. В Баку прошел интересный мастер-класс (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Гильдия кулинаров Азербайджана (Azerbaijan Chefs Guild) провела для учащихся по специальности кулинария Бакинского государственного центра профессионального образования по культуре и искусству (Mədəniyyət və Sənətkarlıq üzrə Bakı Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzi) мастер-класс по хлебобулочным изделиям, бургерам и сэндвичам, сообщили Trend Life в пресс-службе гильдии.

Мастер-класс провели председатель Azerbaijan Chefs Guild, член всемирно известной Гильдии гастрономов Chaîne des Rôtisseurs, шеф-мастер международного класса Илькин Акберзаде и кулинар, лауреат международных конкурсов Эйнур Нагдалиев.

В мастер-классе было рассказано об истории хлеба разных стран и народов, особенностях приготовления и традиции кулинарного искусства. Мастер-класс затронул основные моменты правильного приготовления, презентации и сервировки бургеров и сэндвичей, с использованием хлебобулочных изделий.

Сэндвич (бутерброд) готовят, обычно помещая начинку из мяса или овощей между двумя (или несколькими) кусочками хлеба (плоский хлеб). В отличие от бутерброда, при приготовлении которого обычно на один ломтик хлеба кладутся ингредиенты, сэндвич – это ингредиенты между двумя ломтиками хлеба или булки (закрытый бутерброд). А бургер готовят, помещая начинку из мяса или овощей между булочкой, нарезанной на две части. Основным отличием является то, что сэндвич использует плоский хлеб для обвязки начинки, а бургер – булочку.

Бутерброды, сэндвичи и бургеры особенно популярны среди молодежи, поэтому появилось много ресторанов, предлагающих только подобную еду. Разница заключается только в типе покрытия, которое используется для связывания мяса или овощей внутри пирожка. Популярность также связана с тем, что доступно большое разнообразие хлеба и булочек, а также можно поэкспериментировать с ингредиентами.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Надир Насиров)