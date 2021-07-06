Love Story на фоне азербайджанских ковров XVII века - талисманы семейного благополучия (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский национальный музей ковра проводит интересную акцию для новобрачных "Фотосессия на фоне знаменитых произведений искусства!", сообщили Trend Life в пресс-службе музея

"В нашем музее хранятся ковры XVII века, в орнаментах которых скрыты талисманы семейного благополучия. Сфотографируйтесь с ними на счастье! А если хотите придать своей фотосессии оттенок винтажности в национальном духе, приглашаем вас запечатлеть мгновения своего счастья в неповторимом интерьере Карабахской комнаты", - говорится в сообщении.

Ковроткачество является одним из древнейших видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана. Музей ковра проводит большую и кропотливую работу по популяризации национального культурного наследия путём проведения международных выставок, конференций, симпозиумов и других мероприятий. Здесь хранятся ценные исторические экспонаты и произведения искусства, охватывающие всю многовековую историю Азербайджана. В коллекции музея археологические памятники, относящиеся к бронзовой эпохе (черные керамические и бронзовые предметы), фаянсовая посуда XII века, художественное шитьё и национальная одежда XIX века, металлические, деревянные, стеклянные и ювелирные изделия, оружие, ковры и ковровые изделия с национальными орнаментами и сюжетами, связанные с народным ремеслом, ховлу (халча, халы, дест халы, гебе), ховсуз (палас, килим, чечим, сумах, шедде, варни, зили), разнообразные ковровые изделия - хурджун, чул, хейба, мафраш, ехар гашлыгы и др.).

(Автор: Вугар Иманов)